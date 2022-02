Morad: su edad, su vida como "chico de la calle" y el delito por el que podría acabar en la cárcel

Jordi Évole acaba de presentar la nueva temporada de Lo de Évole y tendrá un invitado de lujo para abrir el programa: recibirá al rapero Morad . El joven, de ascendencia marroquí, está revolucionando la escena urbana con temas como Yo no voy , Pelele , Motorola o Normal .

Hasta hace unos meses, el nombre de Morad era un absoluto misterio. Ahora, estamos ante uno de los cantantes españoles más importantes de la década y también uno de los más polémicos.

Pero ¿qué hay detrás de sus canciones y de ese origen humilde que ha caracterizado su música? Eso es lo que se propone averiguar Jordi Évole. El rapero será el primer invitado de la nueva temporada de Lo de Évole, el programa de entrevistas del presentador catalán, que dará comienzo este domingo a las 21:25h.

Así lo decidieron los internautas de laSexta.com, que lanzaron una encuesta para que los espectadores seleccionaran al primer invitado del programa: "¿Megan Maxwell, Morad o Gervasio Deferr?". El rapero catalán acabó arrasando en las votaciones, con un 76% de los más de 130.000 votos recibidos.

El periodista ya habló de su encuentro con Morad como una de esas entrevistas" que te marcan": "Una historia de película narrada por su protagonista, que nunca había hablado tan claro. Un tipo auténtico, transparente, polémico y que habla como quien no tiene nada que perder", aseguraba el presentador.

Pero ¿quién es realmente Morad? Te explicamos todo lo que tienes que saber sobre el rapero más polémico del mundo hispano: su edad, sus orígenes humildes y el delito que podría llevarlo a la cárcel.

Su edad y sus orígenes humildes

Morad El Khattouti El Horami, más conocido como Morad, nació en España en 1999 (tiene 23 años), concretamente en Hospitalet de Llobregat, a donde sus padres, marroquíes de nacimiento, se trasladaron poco antes de que él naciera.

El pequeño creció en uno de los barrios más humildes de la ciudad catalana, los bloques Florida, donde también se ha inspirado para gran parte de su discografía.

No tuvo, sin embargo, una infancia fácil de vivir. De hecho, los padres del rapero perdieron su custodia cuando él aún era joven y tuvo que pasar gran parte de su adolescencia en un centro de menores. Así vivió el joven español hasta los 18 años, cuando pudo volver a reunirse con ellos.

Durante este tiempo, Morad también experimentó lo que era el racismo en su propia piel. Y es que a pesar de ser completamente español, sí que ha admitido que nunca le han mirado con buenos ojos: "No quiero coger el metro ni puedo coger el metro. La gente se coge el bolso, es lo que hemos vivido. Yo soy español y marroquí, pero no me han querido ver español en ningún lado", confesaba al periodista catalán.

El chaval de barrio que saltó a la fama

Fue en esta época también cuando el pequeño Morad, de tan solo 14 años, descubrió su inmensa pasión por la música. En aquel momento aún no se atrevía a cantar delante de nadie, así que decidió hacerlo a través de notas de voz de WhatsApp debido a que le daba vergüenza cantar el público: "Yo no quería ni cantar de la vergüenza, pensaba que no le iba a gustar a la gente", ha explicado en el avance de su entrevista con Jordi Évole.

La música se convirtió para él en algo muy importante. Algo que, confiesa, le ha hecho salir adelante cuando se veía rodeado de delincuencia. Alrededor de esta lección se erige la clave de su éxito.

La notoriedad no le llegó hasta el año 2019, cuando el cantante hispanomarroquí lanzó su single M.D.L.R. Con este título, que también se ha convertido en uno de sus apodos, el intérprete hace referencia a las siglas de Mec de La Rue, una expresión francesa que en español significa "chico de la calle".

En este mismo año lanzó su primer disco, titulado como su acrónimo, M.D.L.R. La crudeza de sus letras, en las que relata las duras vivencias a las que ha tenido que hacer frente durante su infancia y adolescencia, son algunos de las virtudes que el público acabó encontrando en su música. Además, la inspiración que tuvo el rap francés hecho por hijos de inmigrantes también se denota en sus ritmos.

Alcanzar el éxito sin promoción mediática

Fue a partir del 2019 cuando Morad pasó de ser un "chico de la calle" a convertirse en uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. Así lo avalan temas tan exitosos como Yo no voy, Pelele, Motorola o Normal, que se han convertido en auténticos hits con millones de reproducciones a sus espaldas.

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de contar con más de seis millones de oyentes mensuales en la plataforma, el cantante ha conseguido esto sin un sello detrás que lo avale. De hecho, Morad no cuenta con discográfica ni promoción mediática.

Para su tema M.D.L.R., que supera los 23 millones de reproducciones, el artista ni siquiera gastó un solo euro en la promoción de este tema. El videoclip está grabado en su propio barrio de Hospitalet, bloques Florida, y los que aparecen en él son sus amigos, vecinos y familia. Con él, ha querido mostrar con humildad y realidad cómo se vive en estos barrios: "A los chivatos los tiramos por un río. Porque saben lo que hemos vivido. En esta vida hay que ser un callado. Chico de la calle, chico atrevido", dice en su tema.

"Es verdad que he ganado mucho dinero, más que un jugador de primera, pero si tú perteneces aquí no puedes sacar un reloj que cuesta más que la casa de esa señora que está de okupa", ha explicado el rapero en la entrevista con Jordi Évole, demostrando que sabe muy bien lo que le ha costado alcanzar el éxito y cuáles son sus orígenes.

El delito que podría enviarlo a la cárcel

Sin embargo, no todos son alegrías en la vida del rapero.

A pesar de haber alcanzado el éxito y ser uno de los artistas más escuchados de nuestro país –cuenta con más de seis millones de oyentes en Spotify–, Morad se enfrenta a una petición de pena de dos años y medio de cárcel por un supuesto robo en un piso que se le ha atribuido a él y a un amigo suyo, que también habría participado en el delito.

El pasado mes de febrero de 2020 el rapero fue a juicio y aunque aún no se sabe cuál acabará siendo el resultado, el cantante espera salir absuelto, ya que niega haber cometido este robo y asegura que se ha convertido en una persona de provecho.