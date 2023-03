Las otras veces de Jadel en 'Tu cara me suena': su imitación de David Bisbal y Justin Bieber

En 2012 Jadel saltó a la fama como concursante de El Número Uno, un talent musical presentado por Paula Vázquez del que se convirtió ganador.

Jadel coincidió en el programa con Roko, que quedó segunda y que, tras pasar por este programa, fichó por Tu cara me suena 2. Fue la ganadora de la edición, en la que volvió a coincidir con Jadel. El cantante tinerfeño de 35 años se unió a la séptima gala convertido en David Bisbal Cantó su éxito Ave María.

Le cogió gusto y dos años más tarde, en enero de 2016, se unió a Tu cara me suena 4 convertido en Justin Bieber. Interpretó la canción What do you mean? en la Gala Casting. Quedó segundo por detrás de Lorena Gómez.

Al contrario que otros participantes en este programa especial, Jadel no entró en Tu cara me suena 5. Sí se unieron Lorena Gómez y David Guapo, el tinerfeño ha tenido que esperar siete años para ser uno de los nueve concursantes de Tu cara me suena 10.