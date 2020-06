Camilo y Pablo Alborán unen sus voces en la distancia para respirar 'El Mismo Aire'

Hace unos días, Pablo Alborán compartía una versión del tema del colombiano en su cuenta de Instagram, lo que provocó el gran tsunami que nos trae ahora de vuelta una emotiva versión de 'El Mismo Aire', un tema intimista y profundo publicado por Camilo en abril, que nos habla de la separación, y de cómo la distancia comienza desde la mayor de las cercanías.

"Pasamos de ser todo a nada / De comernos con la mirada / Y ahora estamos frente a frente / Y ni siquiera puedes mirarme a la cara", comienza esta canción, en la que podemos verles a ambos en sus casas, cantando a la nostalgia, compartiendo el mismo aire, el mismo sentimiento, el mismo dolor, pero separados por miles de kilómetros.

En paralelo, la canción se centra en el abismo que se abre dentro del seno de una pareja, que pese a estar juntos físicamente, comienzan a separarse. Y esa distancia se vuelve infranqueable: "Vivíamos de boca a boca / Los labios no querían soltarse / Y ahora aquí en el mismo cuarto / No podemos respirar el mismo aire", escuchamos en la voz rota de Pablo Alborán.

"Hay dos cosas universales: el amor y el dolor.", escribía Camilo para anunciar el lanzamiento de esta colaboración:

EL VÍDEO DE 'EL MISMO AIRE', DIRIGIDO POR EVALUNA

La artista venezolana y mujer de Camilo, Evaluna Montaner, ha dirigido el proyecto que continúa la estela del vídeo que acompañaba a la versión original de 'El Mismo Aire'. En él, nos colábamos en una escena cotidiana, con una bañera llenándose de agua donde ahogar la tristeza por una relación que se agota, que termina, donde la distancia invisible entre ambos se ha vuelto insostenible.

Pero en el vídeo de la versión con Pablo Alborán, la escena continúa, y lo que parecía que ahogaba los sentimientos, era en realidad una catarsis, un bautismo que desemboca en un despertar hacia una nueva vida, donde la pareja toma consciencia de la realidad que les separa, y la tristeza desemboca en aceptación.

" Llévate mi vida que agarraste de juguete / Llévate ese par de anillos que nos comprometen", dice la canción, que mira hacia delante, pero no olvida el tiempo vivido: "Y cuando me vaya me llevo el reloj / Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo / Que no fue perdido / Todas la memorias las llevo conmigo".

Esta continuidad de la escena que comenzaba en el primer videoclip de la canción, está salpicada por fragmentos en los que vemos a Camilo y a Pablo Alborán, en sus casas, en una puesta en escena que guarda paralelismos buscados entre ambas realidades, para reforzar el mensaje que el propio artista compartía en redes sociales junto con el anuncio del estreno: "Hay dos cosas universales: el amor y el dolor."

Una frase que además constata que la distancia física es relativa, y que nada cuenta en el ámbito de los sentimientos. Deja claro cómo dos personas pueden estar separadas por miles de kilómetros, pero unidas por el amor o el dolor; o abrirse entre ambos un mundo de distancia, aún compartiendo "el mismo aire". Un aire que puede ser físico o formar parte de nuestros sentimientos, un aire que viaja más lejos dentro de nosotros, que fuera.

Aquí puedes ver el vídeo original de 'El Mismo Aire', canción compuesta por el propio Camilo junto a Edgar Barrera, Juan Morelli, Jon Leone y Richi Lopez:

LA HISTORIA DETRÁS DE 'EL MISMO AIRE'

El tema 'El Mismo Aire' nació en nuestro país, durante una visita de Camilo a España, como compartió el propio artista en un vídeo donde le vemos viajando en AVE. Y hace solo unas semanas, una versión publicada por Pablo Alborán en su cuenta de Instagram, ponía a 'la Tribu' en guardia, esperando saber más, deseando escuchar una colaboración entre ambos:

Poco después, Camilo confirmaba emocionado ese deseo se haría realidad, y que 'El Mismo Aire', representaría una unión especial de Colombia y España.

''Cuando yo estaba chiquito, lo pequeño era gigante y el pocito de mi casa para mí era un lago inmenso, en mi mente España era como un planeta lejano al otro lado del mar, casi como otro universo, la vida te da sorpresas, regalos pocos comunes, y un día estaba escribiendo en Zahara de los Atunes, Jerez de la Frontera, Madrid, Barcelona de repente. Artistas que yo admiraba, ahora los tenía en frente, vi con el viento moverse, la bandera amarilla y roja, con la guitarra en el hombro y con la pata izquierda coja, quien sabe que habrá hecho Dios, pero un esfuerzo titánico para que mis canciones fueran de carácter transoceánico. La Tribu sigue creciendo, construyendo siempre puentes, para que mi música llegue a lejanos continentes, y una canción pueda hacer, aunque parezca improbable, que España y Colombia puedan respirar el mismo aire'', confesaba en un precioso vídeo compartido con sus seguidores, una 'Tribu', que no deja de crecer:

LETRA DE LA CANCIÓN 'EL MISMO AIRE'

Si quieres bota mis cuadernos

Si quieres borra hasta mi número del celular

Si quieres prende con mis cartas

Una fogata a ver si logras calentar

Lo que no pude con mis besos

Y los abrazos que nunca te supe dar

Pasamos de decir, te amo

A no poder decirnos, hola, ¿cómo estás?

____________________________

Tú y yo

Pasamos de ser todo a nada

De comernos con la mirada

Y ahora estamos frente a frente

Y ni siquiera puedes mirarme a la cara

Vivíamos de boca a boca

Los labios no querían soltarse

Y ahora aquí en el mismo cuarto

No podemos respirar el mismo aire

____________________________

Llévate el tapete

Llévate mi vida que agarraste de juguete

Llévate ese par de anillos que nos comprometen

Y aunque no quiera perderte

Te diría, vete, pero el que se va soy yo

____________________________

Y cuando me vaya me llevo el reloj

Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo

Que no fue perdido

Todas la memorias las llevo conmigo

____________________________

Tú y yo

Pasamos de ser todo a nada

De comernos con la mirada

Y ahora estamos frente a frente

Y ni siquiera puedes mirarme a la cara

Vivíamos de boca a boca

Los labios no querían soltarse

Y ahora aquí en el mismo cuarto

No podemos respirar el mismo aire

____________________________

Si quieres bota mis cuadernos

Si quieres borra hasta mi número del celular

Si quieres prende con mis cartas

Una fogata a ver si logras calentar

____________________________

Tú y yo

Pasamos de ser todo a nada

De comernos con la mirada

Y ahora estamos frente a frente

Y ni siquiera puedes mirarme a la cara

Vivíamos de boca a boca

Los labios no querían soltarse

Y ahora aquí en el mismo cuarto

No podemos respirar el mismo aire