La potente lección de Pablo Motos sobre la crisis del coronavirus: "Me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces"

Pablo Motos reclama la eficacia del trabajo en equipo: "¿De verdad los políticos no vais a estar a la altura?" / Pablo Motos reclama la eficacia del trabajo en equipo: "¿De verdad los políticos no vais a estar a la altura?"

El Hormiguero 3.0 es uno más de los numerosos programas que han adaptado su programación a la situación por la crisis del COVID-19. Pablo Motos continúa trabajando desde el plató de Antena 3 cada noche, pero sus invitados ahora charlan con él por videollamada.

Cada día, nada más comenzar el programa, el presentador se dirige a la audiencia con unas palabras de ánimo, ya que el confinamiento no está siendo fácil para nadie. Hay tantas situaciones como familias y el presentador ha querido pedir unidad a los políticos en la lucha contra la pandemia.

El presentador utilizó la metáfora de "los peces blancos" para trasladar la necesidad de "unidad" y "trabajo en equipo" frente a un "enemigo".

"Dejadme que os hable del trabajo en equipo de los peces blancos. Son peces muy chiquititos. Estos, cuando son atacados forman una silueta de un escualo que está en posición de contraataque. Si lo miras con detenimiento, no hay tiempo para que los peces se comuniquen pero te das cuenta de que todos actúan de forma mecánica. No hay egoístas, no hay ningún pez que se queje por si está en la cola o en la boca, por el sitio que ocupa".

"Este misterio demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando hay un enemigo grande. Porque no hay egoísmo. Y me pregunto si los políticos no podrían aprender de los peces. ¿De verdad no vais a estar a la altura y trabajar en equipo para que muera menos gente? Lo cierto, también hay que decirlo, para que todo el mundo se ponga de acuerdo tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, respeto al adversario y sobre todo la voluntad. En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. Necesitamos políticos que trabajen en equipo. Quizá ha llegado el momento de aceptar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toca".