Los proyectos en televisión de Travis Kelce, el novio de Taylor Swift

Travis Kelce está de moda desde que se dio a conocer su romance con la estrella internacional Taylor Swifta finales de 2023.

El jugador profesional estadounidense de fútbol americano, que juega con Kansas City Chiefs, está dando el salto a televisión con dos proyectos distintos que le acercan más a Hollywood. De momento, Kelce cuenta con un pódcast junto a su hermano, New Heights, y tendrá un papel en el programa Are You Smarter Than a Celebrity?

Pero el deportista quiere ir más allá, y está preparado para empezar su carrera como actor.

Su papel en la serie 'Grotesquerie', de Ryan Murphy

Su primer proyecto confirmado en televisión consiste en un todavía desconocido papel en la serie Grotesquerie del prestigioso director estadounidense Ryan Murphy (American Horror Story, Pose).

Aún no está claro qué personaje interpretará Travis Kelce, ni la relevancia del mismo durante el transcurso de la serie, pero ya se le ha visto en unprimer teaserde la obra, donde también aparecen Courtney B. Vance, Lesley Manville, Nicholas Alexander Chavez o Raven Goodwin.

En conversaciones para protagonizar la comedia de acción 'Loose Cannons'

Aparte del que será su primer papel como actor en Grotesquerie, Travis Kelce está en conversaciones con la productora Lionsgate para interpretar el papel protagonista de la comedia de acción Loose Cannons.

Chad Stahelski, el director de la serie John Wick, está preparando la producción de este proyecto a través de 87Eleven Entertainment junto con Jason Spitz y Alex Young. El guionista, por su parte, es Tim Dowling.