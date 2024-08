La primera vez de 'TTPD' o la aparición sorpresa de Travis Kelce: los momentazos de 'The Eras Tour' en Europa

Te interesa Donald Trump se atribuye el apoyo de Taylor Swift y su comunidad con imágenes generadas por IA

Taylor Swift es la mujer del momento, un auténtico icono y una leyenda de la música en mayúsculas.

Como 'Persona del año' para la revista Time en 2023, el alcance de sus logros es inmensurable y muchos de ellos son gracias a The Eras Tour, una gira que repasa sus once discos de estudio y por la que gana entre diez y trece millones de dólares por concierto.

Tras actuar en EEUU, América Latina, Oceanía y Asia, el 9 de mayo arrancó la etapa por Europa con un show en Nanterre (Francia) que ha llegado a su fin este 20 de agosto con un concierto en Londres. Entre ellos, casi cincuenta paradas más en países como España, Francia, Portugal, Italia o Alemania...

Más de tres meses donde los swifties han vivido grandes momentos que quedarán para el recuerdo y jamás podrán olvidar.

Nuevo setlist para incluir 'TTPD'

The Eras Tour empezó en Europa pocas semanas después del lanzamiento de The tortured poets department, el último disco de Taylor Swift. La expectación por el primer concierto no podía ser mayor, ya que iba a suponer un cambio en el setlist para meter varios temas de este álbum.

But Daddy I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived y I Can Do It With A Broken Heart fueron las seleccionadas. Una impresionante puesta en escena con varios cambios de look en tonos negros, blancos y dorados.

Nuevos e impresionantes looks

Si hablamos de nuevos looks, es preciso hacer referencia a todos los cambios de outfits que Taylor Swift hizo con respecto a las anteriores paradas.

En Europa fuimos testigos de nuevos monos de Versace para Lover, un vestido de Roberto Cavalli para Fearless y conjuntos dos piezas de diferentes colores de la misma firma para 1989, entre muchas otras sorpresas.

El cameo por sorpresa de Travis Kelce

Travis Kelce ha acompañado a la cantante por Europa, sin embargo, los swifties no esperaban para nada que el jugador de la NFL fuera a subirse al escenario con ella como parte de su cuerpo de baile. Tuvo lugar durante uno de sus shows en Londres mientras sonaba la intro de I Can Do It With A Broken Heart.

El jugador de futbol americano apareció vestido con esmoquin y bombín se metió en su papel. Con una gran sonrisa en la cara, representó su papel a la perfección y demostró mucha destreza y fuerza al coger a la autora de Love story entre sus brazos.

Las visitas de Ed Sheeran o Gracie Abrams

Londres es una de las ciudades preferidas de la artista de 34 años y lo ha demostrado. No solo le ha dedicado varias canciones como London boy o So long, London, sino que sus últimos conciertos allí han tenido visitas muy especiales.

La primera de ellas fue Hayley Williams, la cantante de Paramore. Durante toda su etapa en Europa, esta ha sido la banda telonera, sin embargo, el 22 de junio Williams acompañó a Swift para interpretar en el piano su colaboración Castles Crumbling.

Solo un día después, se subía al escenario con su amiga Gracie Abrams y cantaron su canción Us con piano y guitarra.

El tercer artista que ha pisado el Wembley junto a Taylor fue Ed Sheeran el 15 de agosto. Ambos se conocen desde hace muchos años y tienen dos colaboraciones: Everything has changed y End game. Las interpretaron juntos, así como Thinking out loud, el éxito del británico.

Hannah Montana o Rihanna se 'cuelan' en el show

Como en cada concierto, Taylor Swift quiere que sus fans se sientan en una experiencia y canta algunos temas por sorpresa en versión acústica. Normalmente, se trata de canciones de sus discos, aunque en varias ocasiones la estadounidense ha sido noticia por arrancarse por temas que nadie esperaría.

Una de ellas fue Crazier, el single que ella misma compuso y cantó para la película de Hannah Montana (2009) y una de sus primeras apariciones en la ficción. Ocurrió el 8 de junio durante su concierto en Edimburgo.

Otro ejemplo, aún más inesperado, fue This is what you came for, el éxito de Rihanna y Calvin Harris de 2016. La canción, aunque esté interpretada por la diva de Barbados, fue escrita por Taylor cuando esta mantenía una relación con el DJ. Por sorpresa, la cantó el 14 de junio en Liverpool.