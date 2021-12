ATENCIÓN: SPOILER

¿Por qué Carrie no llamó al 911 en el primer capítulo de 'And Just Like That', el regreso de 'Sexo en Nueva York'?

Si has visto los dos primeros episodios del regreso de And Just Like That, el regreso de Sexo en Nueva York es probable que te hayas hecho esta pregunta. ¿Por qué Carrie no llamó al 911? No eres el único. El actor Johan Hill también se la planteó y gracias a él tenemos la explicación.