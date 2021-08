Encuentran muerta a la ciclista Olivia Podmore, a los 24 años

Olivia Podmore, ciclista neozelandesa que compitió en los Juegos Olímpicos de Río, ha sido encontrada sin vida en su domicilio el pasado lunes 9 de agosto. La joven de 24 años había pasado el fin de semana con su pareja, el campeón olímpico de remo Eric Murray y otro amigo más en el lago Hawea, en Queenstown (Nueva Zelanda).

“Cualquiera que la hubiera visto en las últimas 72 horas no podría pensar que pasara esto” ha asegurado Murray. A continuación ha querido recordar que Olivia tuvo la misma lucha entre el deporte y salud mental que otras atletas de actualidad: "Se está hablando mucho de la salud mental de los atletas”, apuntó. “Simone Biles y Naomi Osaka la han puesto en el foco después de sus propias dificultades personales. La pelea de Olivia fue la misma, y ahora tenemos un dato más en la estadística".

Aunque todo apunta a un posible suicidio, la policia de Nueva Zelanda no ha querido descartar ninguna otra posibilidad. Unas horas antes del trágico desenlace, Olivia publicó en redes sociales una reflexión sobre la exigencia del deporte y lo que repercute en el estado anímico:

"El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes".