Por qué no está Marron en 'El Hormiguero'

Jorge Marron es un clásico de El Hormiguero. El colaborador lleva años participando en el programa de Pablo Motos, donde ha llevado a cabo multitud de retos, pruebas de ciencia y sketches. Junto a él siempre han estado también Juan Ibáñez, que da voz a Trancas, y Damián Mollà, que es Barrancas, el dúo de hormigas que charlan y participan en juegos con los invitados que han pasado por el late night.

Fue el pasado martes cuando Pablo Motos justificaba en directo la ausencia de Marron en el programa. El presentador explicaba al público que Marron cursará baja durante un tiempo porque acaba de dar la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, la presentadora de informativos Arancha Morales, con la que mantiene una relación sólida desde el año 2018.

"Marron ha sido papá hoy a la una de la mañana", celebraba Pablo Motos el pasado jueves entre los aplausos del público. "Felicidades a él, Arancha y Gael, este niño nuevo que hay en el mundo y va a dar mucha guerra", dijo en el programa.

Unos días antes el recién estrenado padre comentó en su sección la falsa alarma que había vivido con la inminente llegada de su primer retoño. "El cerebro te hace pensar que estás de parto cuando no estás de parto. Nuestro Dios Todo Poderoso ha decidido que la señal para indicar que una persona está de parto es que te salga líquido por donde normalmente sale líquido", ironizaba para después aclarar que el pasado viernes 24 de febrero era la fecha límite para que su chica y él saliesen de cuentas.

Relató el susto que se llevó la pareja el fin de semana anterior con pelos y señales, despertando las risas del público.

"Estaba tan tranquilo en casa, habíamos hecho la cena, una ensalada y unas chuletas de pavo para los dos. Ella va al baño y dijo 'venga me voy a fumar un cigarro' cuando de repente escucho 'ven, ven, ven'. Llego y me dice 'cariño, he mojado, creo que he roto aguas'. Ella con una entereza, fantástica, maravillosa, y yo me convierto en Jerry Lewis", contaba, emocionado.

Morales y él cogieron rápido un taxi para llegar al hospital pero cuando los médicos examinaron a la periodista descartaron que hubiese llegado el momento del parto.

Una anécdota que ya se ha convertido en un divertido recuerdo porque el pequeño Gael llegaba al mundo el pasado 20 de febrero. Sus padres compartían la noticia con mucha felicidad en sus redes sociales. "Nuestra pequeña gran revolución. Bienvenido al mundo, Gael", escribían ambos junto a una foto del bebé acurrucado en su cuna.

El pequeño Gael se une a la familia que Arancha Morales y Jorge Marron habían formado desde 2018 junto a sus perros Chunga y Cooper.

De este modo, Marron estará ausente de sus participaciones en El Hormiguero durante unas semanas para disfrutar de su recién estrenada paternidad. Le sustiuirá Miguel Gálvez, que será el encargado de llevar a cabo la sección de ciencia durante la ausencia del colaborador.