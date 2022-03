¿Qué Oscar tiene Javier Bardem y cuántas veces ha estado nominado?

Te interesa Qué Oscar tiene Penélope Cruz y cuántas veces ha estado nominada

La 94ª edición de los Premios Oscar, que se celebra este domingo en el tradicional Teatro Dolby de Los Ángeles, tendrá sabor español.

Una de las parejas más queridas de nuestro cine está nominada por partida doble, un reconocimiento que pone de relieve que ambos se encuentran en una gran etapa profesional y que ha ocurrido muy pocas veces a lo largo de la historia. Son la única la pareja española nominada el mismo año en la historia de nuestra cultura.

Javier Bardem y Penélope Cruz // Getty

Mientras Penélope Cruz está nominada a Mejor Actriz por su papel en Madres Paralelas, su marido Javier Bardem lo está en la categoría masculina de Mejor Actor por su trabajo en Ser los Ricardos.

Compite con Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) y Will Smith (El método Williams).

Cuándo ganó su primer Oscar

En caso de resultar ganador, el actor palmense conseguiría este 2022 su segundo premio Oscar. El primero lo ganó como Mejor Actor de Reparto en la película No es país para viejos, en el año 2008, que también se llevó el premio a Mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor montaje, mejor fotografía y mejor sonido.

El actor Javier Bardem sostiene su Oscar al Mejor Actor de reparto en 2008 por 'No es país para viejos' // ONDA CERO

Cuántas veces ha estado nominado Javier Bardem

Este 2022 Javier Bardem ha recibido su cuarta nominación al Premio Oscar por Ser Los Ricardos. Ya lo estuvo el año que se lo llevó por No es País para Viejos (2008) y por sus papeles en Biutiful (2011) y Antes de que Anochezca (2001).