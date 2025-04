Qué se sabe del documental 'Flores para Antonio', el documental impulsado por Alba Flores sobre su padre 

Pocas familias en nuestro país pueden asegurar haber dado artistas de la talla de los Flores. Una saga vinculada a la música y la actuación cuya última gran estrella resulta Alba Flores, la hija de Antonio Flores que ha conseguido encontrar el tiempo necesario entre sus múltiples proyectos para impulsar Flores para Antonio, el documental que protagoniza sobre la figura de su padre.

Un largometraje dirigido por Isaki Lacuesta (director de la ganadora del Goya a Mejor Película Segundo premio) y Elena Molina en el que Alba Flores comparte protagonismo con su padre a través de recuerdos, la vida y la obra del recordado artista y el empleo de materiales inéditos como vídeos, fotos, grabaciones, dibujos o imágenes y música de archivo.

Hace apenas unas semanas, Alba Flores anunció en su perfil oficial de Instagram la conclusión del rodaje del documental. "Fin de Rodaje de #FloresparaAntonio, la peli que le estamos haciendo a mi padre, Antonio Flores. Ha sido un viaje transformador. No se como vamos a hacer para que quepa en una película todo lo que habéis dado las personas que habéis participado. Gracias", indicó la actriz, añadiendo una gran lista de implicados en el proyecto cinematográfico.

A pesar de que aún no se ha desvelado muchos detalles acerca de Flores para Antonio, sí que se ha dado a conocer que estará disponible en Movistar +, aunque previamente será estrenada en las salas de cine en una fecha aún sin concretar, aunque algunos medios sitúan su proyección en la segunda mitad de 2025.

Tal y como refleja la última publicación de Alba Flores al respecto, en el reparto del documental aparecerá su madre, la productora teatral Ana Villa, sus tías y hermanas de Antonio Flores, Lolita y Rosario, y otras personalidades del mundo de la música como Antonio Carmona, dada la relación que la familia tiene con este arte.

"Pongamos que hablo de mi padre, que hago un recorrido por sus 7 vidas y atraso el reloj para enredarme con sus fantasías, que me voy con su sombra al bar de la esquina para ver la alegría y escarmentar de la experiencia, que dejo que suene el alma y cante el corazón, que caigo rendida en la nota de su bordón… y encuentro todas las flores que quiso en su jardín… y saben cuál es mi dolor… y me dan calor…", escribió la actriz en otro post sobre el documental, parafraseando algunas canciones de su progenitor como No dudaría o Alba, la cual dedicó a su hija.