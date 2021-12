¿Por qué terminó '¡Ahora Caigo!'? Arturo Valls se pronuncia sobre el fin del concurso

¡Ahora Caigo! se despedía en agosto de su fiel audiencia después de 10 años de risas, caídas, chistes y un millón de anécdotas. El concurso de Antena 3 comenzó a emitirse en 2011 y hace cuatro meses que desapareció de la parrilla televisiva, dejando huérfanos a un montón de espectadores que cada tarde disfrutaban de las ocurrencias de Arturo Valls y compañía.

La desaparición del concurso supuso un mazazo para los más fieles, algunos de los cuales todavía dudaban de los motivos del fin del formato. ¿Había sido una decisión de Antena 3, de Arturo Valls o vino motivado por un factor externo?

La decisión de que ¡Ahora Caigo! terminase fue suya

Con motivo del estreno en HBO Max de su nueva serie 'Sin Novedad', el presentador aclaraba en una entrevista con Vertele los verdaderos motivos de la desaparición del concurso. Según sus palabras, la cadena no tuvo nada que ver. Lo vivió como una especie de fin de ciclo.

"En Antena 3 hubieran estado encantados de que hubiese seguido. La idea de la cadena era que siguiera el programa", asegura Valls, que en breve se pondrá al frente de la tercera edición de Mask Singer. "Entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendimos muy bien", añadió.

Grabar un programa diario durante más de 10 años supone una carga de trabajo que acababa pasando factura. También los resultados de audiencia se habían convertido en una preocupación para él. "Eso es lo que más me gusta ahora, que no veo las audiencias", asegura.

Echando la vista atrás, Valls solo tiene palabras de orgullo y agradecimiento hacia un formato que le ha dado un trabajo estable y, además, divertido. "Fueron diez años de un programa que me dio muchas alegrías laborales, sobre todo a nivel de tranquilidad, porque en 2011 aún estaba muy presenta la crisis del 2008", recordaba.

Valls, al que sus amigos adoran por ser "el rey de la paella", se enfrenta ahora a nuevos retos profesionales, pero sin olvidar los grandes momentos que le dejó ¡Ahora Caigo!. "La experiencia fue una maravilla, pero era una etapa que no entendía que estaba ya hecha. Me apetecía cambiar de registro y hacer otras cosas, aunque también me dio pena, porque mucha gente se quedó huérfana por las tardes", terminó.

Así fue la despedida de ¡Ahora Caigo!

El 1 de agosto se emitía el último programa de ¡Ahora Caigo!, una sesión especial donde el presentador quiso dedicar unas bonitas palabras a la audiencia que lo ha acompañado durante estos diez años.