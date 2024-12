Quién es la actriz Chiqui Fernández: su edad, su nombre real y sus series y películas más famosas

Chiqui Fernández es una de las actrices archiconocidas del panorama nacional. La intérprete madrileña lleva décadas en nuestra industria a través de series y películas.

Detrás de este peculiar nombre artístico se encuentra el de Carmen Fernández García, una mujer nacida en la capital en 1969 que siempre quiso ser actriz. Y qué mejor manera de demostrarlo que licenciándose en Interpretación en la RESAD. Empezó en los años 90 en el mundo de la actuación, y varios papeles le hicieron pronto saltar a un primer plano.

A sus 55 años tiene una amplia carrera reconocida con varios premios, como el de Unión de Actores a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Marimar Crespo en Periodistas y a Mejor Actriz Protagonista por Irene en Mujeres.

Una trayectoria repleta de series y películas

Chiqui debutó en 1996 en La maja de Goya: El Musical. Y, tan solo cuatro años después, ya obtuvo un papel relevante en televisión: en 2001 se dio a conocer para el gran público gracias a un papel secundario en la serie Periodistas.

"Empecé en la radio y en el teatro. Luego, entré al medio de la televisión en el cual decidí quedarme mucho tiempo cuando me convertí en madre porque me permitía estar con mi hija por las tardes. Me ofrecieron muchas oportunidades en el teatro pero renuncié mucho a estas propuestas porque venía de ser madre, quería disfrutarlo y sobre todo porque mi hija me necesitaba y en aquel momento trabajar en la televisión era lo más adecuado", contó en una entrevista para Casting.

De ahí pasó a otras producciones como Un lugar en el mundo, pero donde volvió a triunfar fue en Un paso adelante, donde interpretó a Puri Lacarino en 40 episodios. Desde ese momento sucedieron otros éxitos, como las series Mujeres y La familia Mata.

Hay alguna experiencia que le ha marcado más que otra, y así lo ha relatado ella misma: "Como a la semana de haber dado a luz me llamaron para ir a hacer un casting de una madre, no sabía muy bien de qué se trataba, ni siquiera estaba segura de ir. Antes de ir pensé que los puntos aún los tenía mal, así que fue un milagro que fuera al casting. Luego me fui a mi casa. A la semana me llamaron y era la protagonista (Irene) en la serie Mujeres de El Deseo la productora de Pedro Almodóvar".

Entre 2014 y 2015 se convirtió en una de las protagonistas de la serie diaria Amar es para siempre, y en 2017 volvió a lucirse en la ficción La peluquería. A Chiqui Fernández también se la ha visto en títulos televisivos tan reconocidos como Cuéntame cómo pasó, Alta mar, Servir y proteger, Reyes de la noche y 4 estrellas.

Por supuesto, la madrileña también ha trabajado en cine. Debutó en el año 2000 en la gran pantalla a través de Garbanzos, de Ramón Luque, y desde entonces se la ha podido ver en filmes como El último adiós, ¿De qué se ríen las hienas?, 21 con 40 y El abrazo.

Un brillo especial en teatro

En los últimos años, se ha podido ver a Chiqui brillar en el teatro, disciplina que ha acompañado siempre a sus éxitos en pantalla. Nerón y A que voy yo y lo encuentro son algunas de sus últimas obras, pero cabe resaltar de su carrera títulos como Caídos del Cielo, La maja de Goya, Bodas de sangre, La Regenta y Los siete contra Tebas.

Su lado más personal

Poco se sabe de su lado más personal, pues intenta mantener a su familia en un plano más discreto, pero en alguna ocasión ha hablado de ella, siempre haciendo referencia su profesión. Por ejemplo, en una entrevista de AISGE en 2013, la actriz explicó que las crisis le preocupaban solo por su hijo: "He hecho de todo, desde payaso infantil y cantar en la calle hasta animar discotecas y bailar cosas de los Gipsy Kings en Londres con 20 años".

Es a través de su cuenta de Instagram donde deja ver por una mirilla lo que hace en su tiempo libre. Desde esta red social se puede conocer un poco cómo es su día a día, pero sobre todo lo que disfruta de viajar a lugares como Bali.