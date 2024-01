¿Quién es Coria Castillo? Conoce a la cómica y presentadora de los Premios Feroz 2024

"Actriz, cómica...una showgirl pero no me desnudo...bueno, depende...", así es como se define Coria Castillo en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 45.000 seguidores.

Vallecana (Madrid) de nacimiento, se interesó muy pronto por el humor y, según su web, con seis años ya ganó dinero después de contarle unos chistes a unos turistas en la playa. A los 13, se une al Colectivo de teatro El Tirso, y al poco se da cuenta que lo que le gustaba de verdad era la comedia.

En una entrevista con La mirada norte, señaló en 2022 que lo usaba como "vía de escape": "Siempre he usado el sentido del humor como vía de escape y, realmente, todo se fue colocando para que yo me dedicara a esto".

En 2009, arranca oficialmente su carrera y se une al programa de televisión Central de cómicos, donde llamó rápido la atención de los espectadores. Paralelamente, la madrileña de 43 años iba ganando concursos de humor y le ofrecieron sus propias secciones en emisoras de radio.

Coria Castillo

El salto internacional llegará en 2011 cuando le dan un papel en el show Manicomio de los horrores del Circo de los Horrores, que estaría tres años recorriendo España y México. Aquí descubrió su lado cabaretero y le permitió trabajar después como guionista y maestra de ceremonias para el espectáculo de circo y cabaret Luxuria.

Coria está triunfando actualmente con su stand-up showNací princesa porque zorras sobraban, un monólogo hilarante que aborda diferentes estereotipos de la sociedad con un sentido del humor único e inigualable (según la web).

Su nominación a los Feroz en 2023 por 'Fácil'

El papel que la puso en el foco mediático fue el de Ángels en la serie Fácil (2022). Junto a Anna Castillo, Anna Marchessi y Natalia de Molina, interpretan a cuatro mujeres con discapacidad que luchan para adaptarse a una sociedad que no las entiende.

En una entrevista con El Mundo, defendió que estaba agradecida de poder luchar contra estereotipos: "Soy actriz y quiero trabajar, pero es cierto que por mi físico encuentro muchas dificultades, estoy muy limitada a que me encasillen en el típico personaje de gorda".

"Parece que la gorda solo puede interpretar a la amiga graciosa de la protagonista, y su rol es el de tener un trastorno alimenticio", recuerda. "Entiendo que con mis kilos de más no me van a dar el papel en un biopic de Cindy Crawford, pero vamos a ampliar un poco las miras...", manifestó.

Y confesó que la ficción era un mundo nuevo para ella. "Cuando llegué al rodaje estaba abrumada, con todo el mundo pendiente de mí. Me costaba, incluso, que me trajeran un café".

Además, utilizó esta charla para denunciar el machismo que existe en la comedia: "Vengo de un mundo que sigue destilando machismo, donde no es fácil manejarse siendo chica. Te siguen diciendo eso de 'aquí no programamos mujeres, porque vino una hace dos años, hizo un monólogo y no gustó'. Es como si dijeran que no contratan a los de Cáceres porque una vez uno no conectó con el público. Nos meten a todas en el mismo saco y ya dan por hecho que las mujeres no funcionamos, no somos graciosas".

La serie arrasó en audiencias y recibió varias nominaciones a premios, como Mejor intérprete femenina en los Feroz 2023.

Alberto, el discreto marido de Coria Castillo

Coria habla mucho de su vida personal en sus monólogos, pero deja de lado el aspecto sentimental y familiar. Revisando sus redes, sabemos que su pareja se llama Alberto y lo ha mencionado en algún show. Explicó que están casados y él es informático.

La única vez que ha posado con él en un acto público fue la ceremonia de los premios Forqué en 2021.

Por lo que escriben en redes sociales, sabemos que se casaron hace cinco años. Él le dedicó un bonito post para celebrar el aniversario: "5° aniversario de Boda!!! Como pasa el tiempo de rápido, aunque a tu lado todo es fácil. Muchas cosas han pasado en estos 5 años y parece que fue ayer cuando empezó todo: boda, luna de miel, COVID, directos, nueva normalidad, vuelves a viajar por España repartiendo tu don, la risa, una serie no tan fácil, nominaciones, has llegado a estar con ilustres ignorantes o no han tanto.. y yo siempre detrás, y allí seguiré estando para apoyarte y ayudarte a creer en ti".

E incluso compartió una foto de su preciosa boda.

Coria Castillo da un paso más allá en su carrera y se pondrá al frente de una entrega de premios junto a Brays Efe.