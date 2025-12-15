GRAN FINAL

¿Quién es para ti el ganador o ganadora de 'Operación Triunfo 2025'? Vota en la encuesta

Operación Triunfo 2025 llega a su fin este lunes 15 de diciembre, con una final apoteósica: en ella, se enfrentan por el primer puesto y el cheque de 100.000 euros Olivia, Cristina, Claudia Arena, Guille Toledano y Tinho. ¿Quién crees que debería llevarse la victoria?

'Operación Triunfo 2025'
'Operación Triunfo 2025' | GESTMUSIC

Europa FM

Madrid15/12/2025 12:59

Después de tres meses en la Academia, Tinho, Guille Toledano, Claudia Arenas, Cristina y Olivia se despiden de Operación Triunfo 2025. Y lo hacen con una gran final este lunes, 15 de diciembre, donde se decidirá el ganador o ganadora de la edición.

Cada uno con su estilo y gracias al jurado, los profesores o el público han conseguido convertirse en finalistas. Ahora, la decisión está en manos del público, que lleva toda la semana votando por su ganador o ganadora.

En la final los cinco finalistas demostrarán por qué deben llevarse un primer puesto en el ranking y ese preciado cheque de 100.000 euros. Pero en esta encuesta sois vosotros quienes votáis a vuestro favorito para ganar OT. ¡Así que valora a los concursantes!

¿Quién es para ti el ganador o ganadora de 'Operación Triunfo 2025'? Vota en la encuesta

  1. 1

    Cristina

    Cristina de 'Operación Triunfo 2025'

    Cristina lo dará todo con su interpretación de 'La noia' la última noche de OT. Su trayectoria por el programa está marcada por actuaciones como 'Je me casse' y su original versión de 'En el punto de partida'.

  2. 2

    Olivia

    Olivia de 'Operación Triunfo 2025'

    Olivia interpretará en la gran final la canción 'It's All coming back to me now', pero su recorrido por el programa ha estado cargado de evolución y de actuaciones muy recordadas como 'WHERE IS MY HUSBAND!' y 'At last'.

  3. 3

    Guille Toledano

    Guille Toledano en 'Operación Triunfo 2025'

    Guille Toledano luchará por un primer puesto en OT 2025 al ritmo de 'Haz lo que quieras conmigo'. Su evolución se ve reflejada por actuaciones como 'Until I found you' y 'Stars'.

  4. 4

    Tinho

    Tinho de 'Operación Triunfo 2025'

    Tinho demostrará su gran talento en la gran final del talent musical al interpretar 'Lose Control'. Y deja a su paso actuaciones inolvidables como aquellas en las que cantó 'Beautiful things' y 'Palabra prohibida'.

  5. 5

    Claudia Arenas

    Claudia Arenas de 'Operación Triunfo 2025'

    Claudia Arenas llevará su carisma a la final interpretando 'Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto'. Por supuesto, de su paso por la Academia siempre será recordado su viral 'Latin Girl' y otras actuaciones como 'El sitio de mi recreo'.