¿Quién es para ti el ganador o ganadora de 'Operación Triunfo 2025'? Vota en la encuesta

Operación Triunfo 2025 llega a su fin este lunes 15 de diciembre, con una final apoteósica: en ella, se enfrentan por el primer puesto y el cheque de 100.000 euros Olivia, Cristina, Claudia Arena, Guille Toledano y Tinho. ¿Quién crees que debería llevarse la victoria?

Después de tres meses en la Academia, Tinho, Guille Toledano, Claudia Arenas, Cristina y Olivia se despiden de Operación Triunfo 2025. Y lo hacen con una gran final este lunes, 15 de diciembre, donde se decidirá el ganador o ganadora de la edición.

Cada uno con su estilo y gracias al jurado, los profesores o el público han conseguido convertirse en finalistas. Ahora, la decisión está en manos del público, que lleva toda la semana votando por su ganador o ganadora.

En la final los cinco finalistas demostrarán por qué deben llevarse un primer puesto en el ranking y ese preciado cheque de 100.000 euros. Pero en esta encuesta sois vosotros quienes votáis a vuestro favorito para ganar OT. ¡Así que valora a los concursantes!