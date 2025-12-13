¿Quién ha ganado Eurovisión Junior 2025? La clasificación completa por países

Este sábado 13 de diciembre, España ha participado en Eurovisión Junior 2025 tras retirarse de Eurovisión 2026. Desde Tiflis (Georgia), Gonzalo Pinillos se ha subido al escenario del festival europeo con un mensaje claro, "¡Todo es posible!", tal y como dice el final de su canción.

Este año, España ha superado su posición del año pasado en Eurovisión Junior y ha conseguido la quinta plaza con 152 puntos, con 98 del jurado y 54 del público. Y todo gracias a su emocionante actuación de Érase Una Vez (Once Upon a Time), una oda a la fantasía y la lectura.

Quién ha ganado Eurovisión Junior 2024

¡El país ganador de Eurovisión Junior 2025 ha sido Francia! Ha conseguido su cuarta victoria en el festival con Ce Monde, la idealista canción de Lou Deleuze que ha cosechado 248 puntos en total, 152 de los profesionales y 96 del público. Ucrania, Georgia y Armenia son los siguientes en la clasificación.

"Dame el futuro / Justo aquí, en mis manos / Y lo haré florecer / De rosas, de jazmines / Dame todo el amor / Incluso el que se apaga / Reavivaré el día / Y el mundo de mañana", dice la letra. En el estribillo, la joven artista canta: "Este mundo, este mundo, este mundo / Es tuyo, es mío / Este mundo, este mundo / Es mío, es tuyo / Este mundo, este mundo / Es el mundo de mañana / El mundo de mañana".

Clasificación final de Eurovisión Junior 2025

Tras el recuento de los votos del jurado y del público, así ha quedado la clasificación final del certamen infantil de Eurovisión:

1. Francia: 248 puntos

2. Ucrania: 177 puntos

3. Georgia: 176 puntos

4. Armenia: 175 puntos

5. España: 152 puntos

6. Albania: 145 puntos

7. Macedonia del Norte: 141 puntos

8. Polonia: 139 puntos

9. San Marino: 125 puntos

10. Países Bajos: 93 puntos

11. Malta: 92 puntos

12. Italia: 73 puntos

13. Portugal: 73 puntos

14. Croacia: 70 puntos

15. Azerbaiyán: 66 puntos

16. Chipre: 50 puntos

17. Montenegro: 49 puntos

18. Irlanda: 44 puntos

¡Enhorabuena a todos los países!