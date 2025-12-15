Todo sobre la venta de entradas para los nuevos conciertos de La Oreja de Van Gogh: dónde comprarlas, precios y más
Tras el anuncio del regreso de la icónica banda, La Oreja de Van Gogh compartió en el mes de octubre el cartel de su nueva gira, a la cual ha añadido seis nuevas fechas. Por el momento, once conciertos del tour han colgado el cartel de SOLD OUT, pero aún hay entradas disponibles en varios destinos.
La profunda reflexión de Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"
La Oreja de Van Gogh está más viva que nunca y no han parado de demostrarlo en sus redes con el anuncio de la vuelta de Amaia Montero y la creación de nueva música.
Ahora es su gira Tantas cosas que contar la que está causando revuelo entre los fans, habiendo logrado ya más de once sold outs por toda España. Sin duda, este es uno de los eventos musicales más esperados de la década y por eso la banda ha querido ampliar el número de conciertos
Las nuevas fechas son para Córdoba, Gran Canaria, Tenerife, Badajoz, Barcelona y Madrid y estarán disponibles este lunes 15 a las 12:00.
Dónde comprar las entradas
Las entradas se pueden comprar únicamente a través de la página web oficial de La Oreja de Van Gogh y Movistar Arena y baila.fm para la fecha de Madrid.
¡Pero date prisa, que muchas fechas están a punto de agotarse!
Precios de las entradas
Los precios de las entradas varían bastante de un concierto a otro, pero sí que se encuentran entre unos mínimos de 45-60 € y unos máximos de 110-290 €.
Además, las entradas de 290 € te dan acceso a la Pre-Party Tantas cosas que contar, a un área exclusiva con aperitivos y barra libre de refrescos y cerveza y una lámina de recuerdo de la gira.
Todos los conciertos de La Oreja de Van Gogh en 2026
- 9 May 2026 - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao
- 10 May 2026 - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao
- 28 May 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 29 May 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 31 May 2026 - Movistar Arena, Movistar Arena
- 6 Jun 2026 - Estadio José Copete, Albacete
- 13 Jun 2026 - Plaza de Toros, Murcia
- 14 Jun 2026 - Plaza de Toros, Murcia
- 20 Jun 2026 - Auditorio Recinto Ferial, Badajoz (Nuevo)
- 26 Jun 2026 - Live Sur Stadium, Sevilla
- 27 Jun 2026 - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja, Fuengirola
- 4 Jul 2026 - Córdoba Live, Córdoba (Nuevo)
- 10 julio 2026 - Gijón Life, Gijón
- 31 julio 2026 - Illunbe Donostia Arena, Donostia
- 1 agosto 2026 - Illunbe Donostia Arena, Donostia
- 21 agosto 2026 - La Virgen del Mar, Santander
- 27 agosto 2026 - Pingüinos Arena, Valadolid
- 4 septiembre 2026 - Roig Arena, Valencia
- 5 septiembre 2026 - Roig Arena, Valencia
- 11 septiembre 2026 - Coliseum, A Coruña
- 12 septiembre 2026 - Coliseum, A Coruña
- 22 septiembre 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 23 septiembre 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 9 octubre 2026 - Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza
- 10 octubre 2026 - Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza
- 23 octubre 2026 - Anexo Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (Nuevo)
- 24 octubre 2026 - Campo de Fútbol de Adeje, Santa Cruz de Tenerife (Nuevo)
- 6 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 7 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 20 noviembre 2026 - Navarra Arena, Pamplona
- 21 noviembre 2026 - Navarra Arena, Pamplona
- 26 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 27 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona (Nuevo)
- 5 diciembre 2026 - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao
- 30 diciembre 2026 - Movistar Arena, Madrid (Nuevo)