¿Quiénes son los finalistas de 'La Voz 2025'? Así han sido sus actuaciones en la última semifinal

Arranca la segunda semifinal de La Voz: sigue en directo las actuaciones de una noche mágica | Roberto Sastre

La Voz 2025 se acerca a su fin. Durante la noche del 12 de diciembre, los espectadores han decidido quiénes son los cuatro finalistas que competirán por la victoria en la gran final del próximo viernes 19.

La segunda y última semifinal del programa de Antena 3 se ha vivido en directo y con muchas emociones, ya que han salido a actuar artistas como Vanesa Martín, Antonio Orozco o Pablo Alborán. Por supuesto, también han actuado los coaches y tres asesoras: Chiara Oliver, Joaquina y Carla Morrison.

Por fin, Malú ha conseguido representación en la final tres años después, mientras Mika no ha conseguido colar a ninguno de sus talents en esa cita tan especial. ¡Descubre quiénes son los cuatro participantes, disfruta de sus actuaciones en la última semifinal y vota por tu preferido!

Oihan (Equipo Yatra)

Oihan ha conseguido un pase en la final gracias a su actuación de Como una ola, de Rocío Jurado. Este joven concursante participó en La Voz Kids 2022 como parte del equipo de Aitana, pero se quedó en las batallas.

Kimy (Equipo Yatra)

También del equipo de Sebastián Yatra, Kimy ha conquistado al público cantando Before You Go, de Lewis Capaldi. La participante empezó en la música cantando en una banda de rock y ahora trabaja en restauración. Según cuenta, todavía no ha conseguido llegar más lejos en la industria por no haberse podido pagar una formación.

Antía (Equipo Pablo)

Pablo López tiene representación en la final gracias a Antía, quien ha interpretado Quererte bonito, de Sebastián Yatra y Elena Rose. Esta concursante estudia Arquitectura y es cantante callejera.

Audrey (Equipo Malú)

Tres años después, Malú consigue llevar a un miembro de su equipo a la final de la mano de Audrey, quien ha enamorado al público con su versión de Saving All My Love for You, de Whitney Houston. Sus padres son cantantes y desde pequeña quería dedicarse al arte. Tiene formación en danza, teatro y modelaje, aunque desde hace cinco años decidió focalizar su atención en el canto tras actuar en uno de los conciertos de su padre.

¡Tú decides!

En la última semifinal, los espectadores han dejado fuera de la final a Victoria (Equipo Malú), Aroa (Equipo Pablo), Pedro (Equipo Mika) y Javier (Equipo Mika). Ahora, de los cuatro finalistas, ¿quién te gustaría que se llevara la victoria? Al igual que ha ocurrido esta noche, el público tiene el poder de decidir al ganador de La Voz 2025.

Para ello, entra en la página web de Antena 3 y emite tres votos cada 24 horas. ¡Puedes hacerlo desde ya hasta el viernes 19 de diciembre!