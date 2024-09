¿Quién va a 'El Hormiguero' esta semana? Los invitados del 23 al 26 de septiembre

El Hormiguero ha traído en este septiembre a famosos de ensueño, consiguiendo con ellos muy buenos datos de audiencia en esta nueva temporada. Pero la racha continúa con los invitados programados para esta semana.

Apunta, porque entre los días 23 y 26 de septiembre llegará un conjunto de actores internacionales, humoristas y cantantes que se divertirán a lo grande junto a Trancas y Barrancas.

Lunes 23: Johnny Depp y Riccardo Scamarcio

La semana empieza a lo grande con la primera visita al programa de Johnny Depp y Riccardo Scamarcio, directos de Hollywood. Director y actor respectivamente presentan la película Modi, three days on the wing of madness, la cual se proyecta esta semana en el Festival de Cine de San Sebastián.

El filme cuenta la historia a lo largo de tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani. A su vez, está basada en la obra de teatro de Dennis McIntyre, Modigliani.

Martes 24: Ricardo Darín

También del otro lado del charco llega Ricardo Darín, un invitado recurrente del programa. El argentino vuelve a España con su obra Escenas de la vida conyugal, en la que actuará en nuestro país hasta el 20 de octubre en Madrid y Barcelona (Teatro Rialto y Coliseum).

Miércoles 25: Los Morancos

La semana continuará con el toque de humor de Los Morancos, quienes también arrancan temporada teatral con su show Bis a Bis, en el Teatro Capitol de Madrid a partir del 4 de octubre. La obra narra una divertida historia carcelaria con música, personajes propios de los cómicos e imitaciones de actualidad.

Los Morancos | Gtres

Jueves 26: Laura Pausini

Por último, la cantante Laura Pausini vuelve a divertirse junto a Pablo Motos para hablar de su nueva música y, por ende, de una importante gira mundial que está haciendo a lo largo de 2024.