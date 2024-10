¿Quién va a 'El Hormiguero' esta semana? Los invitados del 7 al 10 de octubre

Esta semana, El Hormiguero recibirá otra remesa de grandes invitados del mundo del deporte, del cine o de la música. Pablo Motos y su equipo vuelven con las pilas cargadas.

Lunes 7: Franco Colapinto

Por primera vez se sentará en la mesa de El Hormiguero un piloto de Fórmula 1 de Williams Racing, el argentino Franco Colapinto. Se trata de una de las sensaciones de la temporada, y eso que acaba de debutar en la máxima categoría.

Martes 8: Carolina Yuste y Luis Tosar

Los protagonistas de La Infiltrada, los actores Carolina Yuste y Luis Tosar llegan para hablar de uno de los estrenos más esperados de la semana. La película está inspirada en la historia real de una policía que se infiltró en la banda terrorista ETA, plasmando la historia de una mujer que puso el deber por delante de su vida personal.

Miércoles 9: Ana Guerra

La cantante Ana Guerra llega para presentar Sin final, su nuevo álbum de estudio que en el que escuchar tintes electrónicos y letras que hablan de convertir las heridas en fortaleza. La canaria, además, está a punto de casarse con el actor y productor Víctor Elías.

Jueves 10: Gloria Gaynor

La semana de El Hormiguero cierra con una de las grandes estrellas musicales de todos los tiempos: Gloria Gaynor. La estadounidense ofrecerá el concierto Gloria Gaynor: Neves can say goodbye el próximo 12 de octubre en el WiZink Center y será su única actuación en España, un concierto en el que Gaynor cantará grandes éxitos de su carrera como las inolvidables Never can say goodbye o I will survive.