¿Quién es Mikel Herzog Jr? De su niñez en la post academia de 'OT' a su amistad con Cepeda y su carrera como actor de musicales

CONCURSANTE DE 'TU CARA ME SUENA'

Su apellido no es ajeno en el mundo de la música pues Mikel Herzog JR es hijo de Mikel Herzog, cantante, compositor y productor que fue componente del grupo la Década Prodigiosa, representó a España en Eurovisión en 1998 con la canción Qué voy a hacer sin ti; es el autor, entre otros, de uno de los temas más sonados en las fiestas populares, Tengo un tractor amarillo, y fue el director de la "post-academia" de Operación Triunfo 1 y director de la gira de los concursantes al terminar dicho programa.

Pero ese talento no solo es herencia paterna porque su madre, Mavi, también fue corista de Isabel Pantoja. "Aprendimos a cantar antes que a hablar", contaban Mikel e Iván Herzog durante su participación en la tercera edición de La Voz en 2015, formando parte del equipo de Alejandro Sanz.

"Vemos música en casa desde que no teníamos ni uso de razón, así que hemos sido unos privilegiados en este sentido. Se ha convertido en nuestro lenguaje, en una forma de vivir", explicaron sobre esa pasión en la que también se formaron en la L'Escola de Música de Cambrils, la ciudad de la Tarragona en la que crecieron, aunque ahora viven en Madrid.

Los Herzog, como se dieron a conocer entre el público, comenzaron juntos un proyecto musical, demostrando una evidente conexión y compenetración entre hermanos; ellos mismos reconocían no concebir la música el uno sin el otro. En abril de 2017 lanzaron su primer disco, Diez capítulos de ti.

Caminos separados... pero siempre juntos

Fue en 2020 cuando los hermanos decidieron aparcar el grupo en común —aunque siguen siendo el mejor apoyo el uno del otro y en familia viven divertidos momentos musicales— y empezar a trabajar en sus carreras por separado. Iván, el mayor de los dos, siguió componiendo y en 2024 lanzó el álbum Disco de oro. Además, forma parte de la banda de Cepeda, concursante de Operación Triunfo 2017, al que conoció en el casting de ese talent show y con el que entabló una estrecha amistad.

Por su parte, Mikel, que acaba de cumplir 30 años, también ha acompañado a Cepeda en algunos de sus directos, pero desde 2020 ha volcado todos sus esfuerzos como actor de musicales. Debutó como protagonista de Cruz de navajas, el espectáculo basado en la exitosa trayectoria del grupo Mecano y con el que recorrió toda España hasta enero de 2024.

En la actualidad se encuentra inmerso en la representación de Asesinato para dos, que se estrenó en octubre del pasado año. Mikel es el protagonista junto a Dídac Flores y un piano de este musical de comedia y misterio traído de Broadway y dirigido por Zenón Recalde.

“La única condición que puse para traerlo a España en el caso de que yo la dirigiese y adaptarse, era encontrar a los protagonistas porque realmente se necesita un elenco muy preparado: tienen que cantar muy bien, actuar muy bien en un registro de comedia y tocar el piano", explicaba el director sobre el complejo proceso de encontrar a los actores. Para Mikel Herzog, este ha sido el proyecto "más duro" que ha hecho, pero el esfuerzo ha sido compensado con las buenas críticas que ha recibido.

Su cara nos sonará

Y aunque Asesinato para dos aún sigue en cartelera, Mikel Herzog Jr ya está inmerso en la grabación del concurso Tu cara me suena, en el que le toca demostrar que, no solo canta y toca, sino que también tiene dotes para la interpretación y para la imitación. Esto último no parece que sea mucho problema, pues él mismo ha colgado en redes sociales algunas covers de sus músicos preferidos que han tenido una gran acogida.

Además, con la tele también ha convivido desde niño y en la etapa que su padre formó parte de la Academia de Operación Triunfo, aunque solo era un niño, forjó cierta 'amistad' con algunos de sus alumnos ilustres, como Alex Casademunt, del que se despidió en redes con una bonita foto y un revelador mensaje: "Decían que yo era tu copia en miniatura... Descansa en paz company…".

Por cierto, esta tampoco es la primera vez que Mikel Herzog Jr intenta darse a conocer en un talent show en solitario: en 2021 participó en Top Star y quedó segundo clasificado en la primera gala.