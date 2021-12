¿Quién es Omar Banana? De su descubrimiento de la mano de Los Javis a ser uno de los actores revelación

Desde pequeño lo vio claro. Omar Banana sabía que debía coger un tren con destino a los escenarios. ¿Su acompañante? Los focos. Tiene 24 años, es de Huelva y cuenta con una trayectoria artística brillante.

Fue descubierto en una audición para Paquita Salas, y desde entonces ha participado en varias series, como Reyes de la noche o La reina del pueblo, disponible este fin de semana en Atresplayer Premium. Su último proyecto es otra serie, Sin novedad, en la que ha actuado junto a Arturo Valls y Toni Acosta.

Aunque Omar se sintió atraído por las artes escénicas desde muy pequeño, no fue hasta los 13 años cuando empezó a hacer teatro junto a un grupo de amigos. Su primer papel fue en la obra Antígona, y se la ofreció uno de sus amigos: ""En un primer momento dije que no, pero luego pensé… pero si es lo que tu quieres, hacer teatro, y me metí y ya descubrí un mundo nuevo para mí. Era lo que quería hacer realmente, lo tuvo clarísimo desde que me subí a ese escenario", explicó a Series & Más.

El baile era otra de sus pasiones. Omar estudiaba baile en una academia centraba principalmente en el género urbano, pero hubo un momento en el que no podía compaginar el baile y la actuación, y tuvo que tomar una decisión. "Pensé en qué era lo que no me daba vergüenza, y eso era actuar. Tenía muchos problemas porque a veces no podía compaginarlo o faltar, y me quedé con el teatro", reveló en una entrevista para Huelva Información.

Más tarde, se marchó a Londres, donde estuvo varios años estudiando interpretación.

'Paquita Salas', la serie que marcó un antes y un después

Sin duda, el casting que le cambió la vida por completo fue el de Paquitas Salas. Por aquel entonces, Omar vivía en Londres, donde se mudó para continuar con sus estudios de interpretación: "Quise trabajar como actor allí, pero era muy complicado, y recuerdo estar viendo la primera temporada de Paquita Salas en Flooxer en mi cama y decir: ojalá algún día estar en una serie así, porque eran tan bonito. Y cuando salió ese casting yo me acuerdo de que acababa de salir de la ducha, no tenía ninguna esperanza, porque era un casting nacional, mandabas un vídeo en YouTube y pensé que lo iba a mandar medio mundo, tenía cero esperanzas", confesó a Series & Más.

Sin embargo, lo envió. “Tres meses después, en Huelva, me llegó un mensaje de Netflix y empecé a darme cuenta de todo esto y para mí fue… bueno es que yo era muy fan. Primero de Javi Calvo por Física o Química, y luego de Los Javis. Les seguía mucho, Paquita me encantó, La llamada también… y cuando me dijeron que sí, casi me explota la cabeza", confesó.

Tiempo después, Los Javis volvieron a confiar en él. Le dieron el papel de Manolito, el amigo de Joselito en Veneno. Con este papel, casi irreconocible, el joven volvió a encandilar a todos los seguidores de la serie.