¿Quién ha sido el ganador de la séptima gala de 'Tu cara me suena'?

La séptima gala de Tu cara me suena ha dejado muchas imitaciones, pero también muchas sorpresas: desde la música más desternillante, con la Orquesta Mondragón, hasta el pop más internacional, con Bruno Mars. Además, a la ausencia de Lolita y la visita de Helen Lindes, se ha sumado también un nuevo ganador que, hasta ahora, no se había hecho con el ansiado trofeo de ganador.

Como todos los viernes vuelve Tu cara me suena para ofrecernos las mejores imitaciones de nuestros artistas favoritos. Tras el éxito de la anterior, la séptima gala del programa ha traído muchas novedades y también muchas risas, con artistas internacionales como Jennifer Lopez o Marilyn Manson y algunos habituales de la música de nuestro país, como Isabel Pantoja o el propio Rasel.

Junto al rapero Wisin en un increíble 'invita a un amigo', Nia ha protagonizado el plato fuerte de la noche dando vida a Jennifer Lopez y Ricky Martin con su reconocido tema Adrenalina.

Por su parte, la modelo Helen Lindes ha sido la invitada especial de la noche y parece que lo de desfilar no es lo único que se le da bien. Al ritmo más movido, Lindes se ha puesto en la piel de la mítica Kylie Minogue para deleitarnos con uno de sus temas más conocidos, el inolvidable In your eyes.

¿Quién ha sido el ganador de la séptima gala de 'TCMS'?

Por su parte, la séptima gala de Tu cara me suena nos ha regalado un nuevo ganador que hasta la fecha no sabía lo que era llevarse el galardón a casa, tras la victoria de Rasel en la anterior gala. La agraciada no ha sido otra que Lydia Bosch, que se ha convertido en Marilyn Manson para asombrar al jurado y al público en la gala.

Y es que lo cierto es que la presentadora luce absolutamente irreconocible durante su actuación del controvertido cantante estadounidense. Así, Bosch se ha transformado en uno de los músicos más tétricos de los últimos años en el panorama musical y nos ha dejado un show para el recuerdo.