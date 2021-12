¿Por qué no está Lolita en 'Tu cara me suena'?

¿Por que no está Lolita en 'Tu cara me suena'? // GTRES

Tu cara me suena vuelve como cada viernes, pero en la séptima gala del programa de televisión faltará uno de sus pilares. Lolita será la gran ausente en este nuevo episodio por un problema de salud que la ha obligado a perderse la grabación del concurso. Eso sí, no faltará una buena sustituta en su lugar.

Como cada viernes, Tu cara me suena vuelve a la televisión para alegrarnos la noche con las mejores imitaciones musicales. Sin embargo, al contrario que en el resto, uno de los miembros del jurado no estará presente como nos tienen acostumbrado, tal y como ha explicado la productora, aunque no faltará sustituta a la altura del puesto.

Según han explicado, Lolita no pudo asistir a la grabación del programa por problemas de salud. "Antes de nada, dejadme que le mande un beso enorme, y de parte de todo el equipo, a Lolita, que hoy es baja porque está enfermita en casa. Te mandamos un beso y te queremos ver pronto aquí", ha explicado Manel Fuentes al inicio del programa, que ya está disponible en Atresplayer Premium.

Aunque el programa no ha hablado sobre el porqué de la ausencia de Lolita, la cantante no dudó en dar explicaciones hace unas semanas (Tu cara me suena es un programa grabado). "Bastante mejor de la bronquitis y la espalda, gracias a los que se han interesado por mi salud y a los que no también", reiteraba la intérprete a través de su cuenta de Instagram, donde también ha mandado un contundente mensaje a aquellas personas que no se han preocupado de su estado de salud: "Gracias por demostrarme que, en realidad, no os importaba absolutamente nada. Qué alivio saber, por fin, quién me quiere y quién no. Gracias, gracias, gracias... de verdad".

Ruth Lorenzo será su sustituta

Sin embargo, ante la ausencia de Lolita, la productora no ha fallado a la hora de elegir una sustituta perfecta para la cantante. Y es que la nueva miembro del jurado no es otra que una exconcursante (y ganadora) de Tu cara me suena: la cantante murciana Ruth Lorenzo.

"No tenemos a la hija de 'La Faraona', pero, a cambio, tenemos a una campeona, una mujer que brilla en todas las galaxias: ¡Ruth Lorenzo!", han dicho desde el programa. En 2016, la intérprete se proclamó ganadora de la cuarta edición del programa y ahora vuelve al escenario de Tu cara me suena como jueza temporal de la novena edición del programa.