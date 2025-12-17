Venta de entradas de Melendi con la gira 'Pop Rock': dónde comprarlas, precios y fechas

Melendi revoluciona el 2026 con el estreno de su nuevo disco Pop Rock y su correspondiente gira, con la que se subirá al escenario en diversas ciudades españolas.

El disco verá la luz el 24 de marzo de 2026, y el asturiano comenzará el tour el 2 de octubre de 2026 en Granada. Si el artista no añade más conciertos, tendrá su fin de gira el 22 de diciembre desde Madrid.

Se trata de una gira muy especial para el intérprete de Barbie de extrarradio, pues se produce tras su gira por los 20 años de trayectoria y es la primera vez que cantará nuevos temas después de cinco años de su último proyecto con temas inéditos.

Fechas del Pop rock tour de Melendi en 2026

2 de octubre - Granada, Plaza de toros

10 de octubre - Murcia, Plaza de toros

16 de octubre - Pamplona, Navarra Arena

17 de octubre - Bilbao, Bizkaia Arena Bec!

1 de noviembre - Barcelona, Plau Sant Jordi

14 de noviembre - A Coruña, Coliseum

21 de noviembre - Málaga, Palacio de los deportes Martín Carpena

12 de diciembre - Valencia, Roig Arena

22 de diciembre - Madrid, Movistar Arena

Cómo conseguir las entradas

Para poder asistir al Pop Rock Tour, hay dos maneras de comprar las entradas, ambas este miércoles 17 de diciembre.

Por un lado, de 10:00 a 12:00 horas tiene lugar la preventa exclusiva para suscriptores de melendioficial.com. A partir de las 12:00 horas comienza la venta general de entradas. Y de las dos formas se pueden conseguir desde la página web del artista.

Precios de la gira de Melendi

De momento se desconocen los precios de las entradas para ver a Melendi de gira este 2026, pero una vez iniciada la preventa se podrán comprobar en cada uno de los conciertos.