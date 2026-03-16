Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Clara Garrido, Cristina Medina, Gorka Otxoa y Fele Martínez

Pasapalabra arranca una semana más con dos nuevos invitados en el Equipo Azul y otros dos en el Equipo Naranja. Esta vez, dos actrices y dos actores se unirán a Roberto Leal y a los concursantes para amenizar el programa.

El programa estrella de las tardes de Antena 3, Pasapalabra, vuelve una semana más con nuevos invitados. Clara Garrido, Cristina Medina, Gorka Otxoa y Fele Martínez serán los encargados de amenizar los tres próximos programas. Si no los conoces, ¡te contamos quiénes son!

Clara Garrido

Clara Garrido en el FesTVal 2023 | Getty Images

Clara Garrido (32 años) ganó gran repercusión por su papel de Genoveva Salmerón en la telenovela Acacias 38. Además, ha aparecido en series como Matadero, Amar es para siempre, Entre tierras y Perdiendo el juicio.

También ha participado en obras de teatro comoBodas de Sangre o Hijos de Shakespearey ha trabajado como modelo y fotógrafa.

Gorka Otxoa

Gorka Otxoa para el Italian Global Series Festival | Getty Images

Para completar el Equipo Naranja, tenemos al actor Gorka Otxoa (47 años), quien comenzó su recorrido con apariciones en series como Hospital CentralyEl comisario.

Ha participado en películas como Pagafantaso Los miércoles no existen y en series como Velvet, Vive cantando, Allí abajo, Machos Alfa y Un funeral de locos.

También ha trabajado en teatro con obras como La ratonerao Juntos.

Cristina Medina

Cristina Medina durante una premier | Getty Images

Siguiendo dentro de la actuación, Claudia Medina (54 años) se encontrará en el equipo contrario. Principalmente, la actriz se hizo conocida a raíz de su papel como Nines en La que se avecina, pero ha trabajado en otras series como Teletrastos, Museo Coconut y Esposados.

Por otro lado, también ha actuado en obras de teatro como Llorar por llorar o Lunátika y ha sido maestra de ceremonias en shows como A Marte Cabaret y en The Hole Zero.

Fele Martínez

Fele Martínez en una gala | Getty Images

Ganador del Premio Goya a Actor Revelación en 1996 por Tesis, Fele Martínez (51 años) ha tenido una extensa carrera dentro del mundo de la actuación.

Entre las series de las que ha formado parte se encuentran Buscando el norte, Machos alfa, Gran Hotel y Física o Química. En cuanto a películas, destacan Abre los ojos, El arte de morir y La mala educación.

Además, ha actuado en teatro con obras como Todas las mujeres, ha formado parte del grupo Ciruelas como bajista y montó una crepería junto a Paco León y Silvia Rey.