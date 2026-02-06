¿Quién ha ganado el bote de 'Pasapalabra'? Cuánto dinero se lleva quitando lo que se queda Hacienda

¡El bote de Pasapalabra ya tiene ganadora!

Después de 305 programas enfrentándose a Manu, la concursante coruñesa ha conseguido completar El Rosco y llevarse para casa la escalofriante cifra de 2.716.000 euros.

Rosa se lo debe todo a Morrall, el cual era la respuesta a la última pregunta de la lista de Roberto Leal. La que más se le resistió y la que recordará para toda la vida.

"Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia APF", dijo el presentador a tres segundos de que el tiempo se agotase, y ella arriesgó y acertó en todos los sentidos.

Nada más ganar el premio, entró por llamada telefónica la madre de Rosa, quien se mostró muy emocionada ante el premio. "El dinero va y viene, pero el amor que tenemos entre los seis es lo importante", declaró.

Rosa proclamándose ganadora del bote de Pasapalabra | Antena 3

96 victorias en 305 duelos

Han sido muchos programas de rivalidad contra Manu (desde noviembre de 2024), con quien, a pesar de ser su contrincante, ha mantenido un bonito vínculo.

Manu, el primero de los dos en sumarse al programa como concursante, entró en mayo de 2024 y en este tiempo ha participado en 437 duelos con 161 victorias en total.

Por su parte, Rosa ha sumado un total de 96 victorias, ha perdido contra Manu en 120 veces y ambos han firmado 91 empates.

Así que Manu tampoco se va a casa con las manos vacías, sino que se lleva un premio de 270.600 euros. No es el bote millonario de Rosa, pero quién lo pillara...

El premio de Rosa (quitando lo de Hacienda)

El premio del bote que ha ganado Rosa es de 2.716.000 euros, pero, sin embargo, hay una gran parte que se lleva Hacienda, tanto al finalizar el concurso como al hacer la Declaración de la Renta.

Los premios en metálico tienen una retención automática y obligatoria del 19% del total de la cifra para evitar fraudes. De esta manera, Rosa solo ingresará 2.199.960 euros, ya que 516.040 euros se irán de manera automática para Hacienda.

El siguiente paso que tiene que dar es presentar el dinero restante en su Declaración de la Renta de 2026 (la que se entrega en 2027), donde se le aplicarán los tramos comunes del IRPF.

Ahí, el dinero del premio se sumará al de sus beneficios anuales y todo ese montante se tributará según los tramos del IRPF. En su caso, tendrá que pagar un tipo marginal cercano al 47%, por lo que Hacienda se quedará con un total aproximado de 1.276.000 euros, dejando un premio para la concursante de unos 1.440.000 euros.

Rosa y Manu durante El Rosco | Antena 3

Ranking de los botes más altos de 'Pasapalabra'

En toda la historia de Pasapalabra se han repartido botes muy grandes, pero las cifras han variado mucho de uno a otro en función del dinero acumulado: