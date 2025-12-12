Quiénes son los invitados de hoy de 'Pasapalabra': así son Paola Dominguín, Jesús Álvarez, Andy Morales y Antonia San Juan

Pasapalabra llega con nuevos rostros que acompañarán a los concursantes durante los próximos programas. Una actriz y diseñadora, un periodista, un cantante y una actriz darán mucho juego en el programa. Te contamos quienes son los famosos invitados.

Como ya es costumbre en Pasapalabra, los invitados se renuevan cada pocos días, trayendo aire fresco al programa. De cara a los próximos programas, Paola Dominguín, Jesús Álvarez, Andy Morales y Antonia San Juan acompañarán a los con concursantes para dar juego y pasárselo en grande. Si quieres saber más de ellos, quédate para descubrirlo.

Paola Dominguín

La actriz, emprendedora y diseñadora de moda Paola Dominguín es hija del torero español Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé. Además, es la hermana pequeña del cantante Miguel Bosé.

Para formarse como artista, estudió danza, mimo e interpretación en el Lycée Français de Madrid. Algunas de sus películas más memorables son California, junto a Giuliano Gemma y Miguel Bosé; Bésame, tonta, junto a Javier Gurruchaga; yHable con ella, dirigida por Pedro Almodóvar.

Sin embargo, al final acabó dedicándose al mundo de la moda y en 2005 lanzó su propia marca.

Además, se hizo conocida en Italia por presentar el Festival de la Canción de San Remo en 1989 junto a Rosita Celentano, Danny Quinn y Gianmarco Tognazzi.

Paola Dominguín durante el desfile de una marca de moda en Madrid | Getty Images

Jesús Álvarez

Mítico periodista y presentador de televisión, Jesús María Álvarez Cervantes llega esta noche a Pasapalabra. La pasión por la comunicación le venía ya de familia: su padre fue el periodista Jesús Álvarez García y su madre la locutora de radio Beatriz Cervantes Ruescas.

Inició su actividad como profesional dentro de La Voz de Madrid en 1975, pero después ha trabajado en medios como Radio Nacional y ha sidocomentarista de partidos de la Liga de fútbol de Primera División, Selección española de fútbol y de la Copa de Europea de Clubes.

También ha conducido programas como Estudio estadio, Estadio 2, Cerca de las estrellas o Todo motor y ha concursado en algunos programas de entretenimiento.

Jesús Álvarez en la premier de un libro | GTRES

Andy Morales

Andy Morales Troncoso es uno de los integrantes del grupo Andy Lucas, recientemente separado. El grupo, formado por él y Lucas González Gómez, se fundó en 2003 y sus géneros principales eran el pop y el flamenco.

Sus grandes éxitos se concentran en la época de los 2000, siendo la banda sonora de muchos jóvenes temas como Son de Amores, Y en tu ventana y Tanto la Quería.

Con la separación del grupo en 2025, el cantante ha iniciado su carrera en solitario con el tema Marioneta.

Andy Morales actuando en Barcelona | Getty Images

Antonia San Juan

Antonia García San Juan es una actriz, directora de cine, monologuista, guionista y productora española que saltó a la fama en 1999 al interpretar el papel de Agrado en la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar.

Sin embargo, su gran fama entre el público llegó gracias a su papel como Estela Reynolds en la serie de televisión La que se avecina.

Además, en 2024 ha formado parte del reparto de la serie ¿A qué estás esperando? de Atresplayer, interpretando a Cristina.