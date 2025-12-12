Premios Ídolo 2025: lista completa de ganadores y dónde ver la gala

Este 11 de diciembre, se han celebrado los Premios Ídolos 2025. El evento, organizado por The Music Republic y Dulceida, surgió en 2021 para reconocer "el talento de los creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año", según la propia organización. ¡Y eso es lo que ha hecho este 2025!

La ceremonia ha estado presentada por Lalachus y Kira Miró, aunque los encargados de conducir la pregala han sido Masi Rodríguez, Ares Aixalà, Tamara GR y Luc Loren. Antes de la entrega de premios, se desveló que Guitarricadelafuente es el ganador en la categoría Música. Por su parte, Laura Escanes ha recibido el Premio Especial de Jurado.

Dónde ver la gala completa

La pregala y la gala puede verse en el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui (enlace más abajo). También se puede ver la gala principal en la plataforma de streaming atresplayer, ya que NEOX retransmitió la ceremonia en abierto.

Todos los ganadores en los Premios Ídolo 2025

Creador Digital del Año

RoRo

Carlota Marañón - GANADORA

Clersssss

Violeta Mangriñán

Beauty

Sarah Catalá - GANADORA

Alicia Revilla

Rocío López

Silvia Ruiz

Entretenimiento

Carlota Marañón y Sofía Hamela - GANADORAS

Dan Renville

WhereisLeto

Freakboys (Juan y Erra)

Lifestyle

Violeta Mangriñán

Sofía Hamela - GANADORA

Carlos Peguer

Marta Riumbau

Gastronomía

RoRo

Peldanyos

Boukie

Diego Doal - GANADOR

Música

Judeline

Belén Aguilera

Guitarricadelafuente - GANADOR

Rusowsky

Sostenibilidad

Carlota Bruna

Jon Kareaga

Blondiemuser - GANADORA

Vieja Tierra

Hair Artist

Pablo Macías

Serpiente

Marckessa - GANADORA

Víctor del Valle

Proyecto Audiovisual

Plex

Cómo cazar a un monstruo - GANADOR

- GANADOR La Velada del Año

Soy Georgina

Streamer

Ibai Llanos

Illojuan - GANADOR

AuronPlay

DJMaRiiO

Conciencia Social

Nerea Pérez de las Heras - GANADORA

Cris Blanc

Virtual Diva

Cisco Garve

Contenido Creativo

Nil Ojeda

Nuria Adraos

Eme de Amores

Almu Carrión - GANADORA

Podcast

La Pija y la Quinqui

Keep it Cutre - GANADOR

A solas con... Vicky Martín Berrocal

True Crrime con Martha Caballero

Moda

Carlota Marañón - GANADORA

Alexandra Pereira

Rocío Osorno

Blanca Arimany

Healt & Sport

Sara Bace

Pitufollow

Verdeliss - GANADORA

Pablete y Raúl Valle

Emprendimiento Digital

Milfshakes

Scrapworld

Maison Matcha - GANADOR

Casto

Viajes

Plex

Lethal Crysis

Clavero - GANADOR

Mikel García

Ídolo Revelación

Pablo Vera

Boukie

Magdalenita

Almu Carrión

Clerssss

Fabiana Sevillana

Leto

Shannis - GANADORA

María Riballo

Sofía Hamela

Humor

Jorge Cyrus

Esperansa Grasia

Clerssss

Pabs Pérez - GANADOR

TikTok