Premios Ídolo 2025: lista completa de ganadores y dónde ver la gala
¿Quiénes han ganado en los Premios Ídolo 2025? ¡Te lo contamos!
Este 11 de diciembre, se han celebrado los Premios Ídolos 2025. El evento, organizado por The Music Republic y Dulceida, surgió en 2021 para reconocer "el talento de los creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año", según la propia organización. ¡Y eso es lo que ha hecho este 2025!
La ceremonia ha estado presentada por Lalachus y Kira Miró, aunque los encargados de conducir la pregala han sido Masi Rodríguez, Ares Aixalà, Tamara GR y Luc Loren. Antes de la entrega de premios, se desveló que Guitarricadelafuente es el ganador en la categoría Música. Por su parte, Laura Escanes ha recibido el Premio Especial de Jurado.
Dónde ver la gala completa
La pregala y la gala puede verse en el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui (enlace más abajo). También se puede ver la gala principal en la plataforma de streaming atresplayer, ya que NEOX retransmitió la ceremonia en abierto.
Todos los ganadores en los Premios Ídolo 2025
Creador Digital del Año
- RoRo
- Carlota Marañón - GANADORA
- Clersssss
- Violeta Mangriñán
Beauty
- Sarah Catalá - GANADORA
- Alicia Revilla
- Rocío López
- Silvia Ruiz
Entretenimiento
- Carlota Marañón y Sofía Hamela - GANADORAS
- Dan Renville
- WhereisLeto
- Freakboys (Juan y Erra)
Lifestyle
- Violeta Mangriñán
- Sofía Hamela - GANADORA
- Carlos Peguer
- Marta Riumbau
Gastronomía
- RoRo
- Peldanyos
- Boukie
- Diego Doal - GANADOR
Música
- Judeline
- Belén Aguilera
- Guitarricadelafuente - GANADOR
- Rusowsky
Sostenibilidad
- Carlota Bruna
- Jon Kareaga
- Blondiemuser - GANADORA
- Vieja Tierra
Hair Artist
- Pablo Macías
- Serpiente
- Marckessa - GANADORA
- Víctor del Valle
Proyecto Audiovisual
- Plex
- Cómo cazar a un monstruo - GANADOR
- La Velada del Año
- Soy Georgina
Streamer
- Ibai Llanos
- Illojuan - GANADOR
- AuronPlay
- DJMaRiiO
Conciencia Social
- Nerea Pérez de las Heras - GANADORA
- Cris Blanc
- Virtual Diva
- Cisco Garve
Contenido Creativo
- Nil Ojeda
- Nuria Adraos
- Eme de Amores
- Almu Carrión - GANADORA
Podcast
- La Pija y la Quinqui
- Keep it Cutre - GANADOR
- A solas con... Vicky Martín Berrocal
- True Crrime con Martha Caballero
Moda
- Carlota Marañón - GANADORA
- Alexandra Pereira
- Rocío Osorno
- Blanca Arimany
Healt & Sport
- Sara Bace
- Pitufollow
- Verdeliss - GANADORA
- Pablete y Raúl Valle
Emprendimiento Digital
- Milfshakes
- Scrapworld
- Maison Matcha - GANADOR
- Casto
Viajes
- Plex
- Lethal Crysis
- Clavero - GANADOR
- Mikel García
Ídolo Revelación
- Pablo Vera
- Boukie
- Magdalenita
- Almu Carrión
- Clerssss
- Fabiana Sevillana
- Leto
- Shannis - GANADORA
- María Riballo
- Sofía Hamela
Humor
- Jorge Cyrus
- Esperansa Grasia
- Clerssss
- Pabs Pérez - GANADOR
TikTok
- Lola Lolita
- Marina Rivers
- Fabiana Sevillano - GANADORA
- Marina Barrial