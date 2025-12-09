Quiénes son los invitados de hoy de 'Pasapalabra': Lara Dibildos, Fran Perea, Guillermo Barrientos y Elisabeth Reyes

Una semana más, Pasapalabra renueva sus invitados que serán clave en la dinámica del concurso. A lo largo de estos días, actores, cantantes, presentadores y una modelo lo darán todo en el programa. ¡Te contamos quiénes son al detalle!

Como ya es habitual, Pasapalabra va cambiando de invitados cada semana. En esta ocasión, Lara Dibildos, Fran Perea, Guillermo Barrientos y Elisabeth Reyes estarán durante los próximos días en el famoso concurso de Antena 3. Si no les conoces, ¡nosotros te lo contamos!

Lara Dibildos

Desde que nació, estaba casi destinada a triunfar en el entorno audiovisual, y cómo no hacerlo, siendo sus padres grandes rostros de este mundillo. Su madre es la presentadora Laura Valenzuela y su padre el productor y guionista José Luis Dibildos.

Como actriz y presentadora, ha estado presente en múltiples programas y obras de teatro. En televisión, debutó junto a su madre en Mañanas de Primera en 1996 y presentó en 2003 en Antena 3 el programa musical Verano 3junto a Andoni Ferreño, Eugenia Santana, Coral Bistuer y Nani Gaitán.

En su carrera como actriz en obras de teatrocomo Diez negritos, de Agatha Christie; Brujas, de Santiago Moncada; y El médico a palos, de Molière.

Lara Dibildos en un evento de la UFC | Gtres

Fran Perea

Francisco Manuel Perea Bilbao, más conocido como Fran Perea es un cantante, actor, productor, director y empresario español que saltó a la fama gracias a su participación como uno de los protagonistas de Los Serrano.

También ha participado en míticas series como El comisario, Al salir de clase y Hospital Central. En 2012 también formó parte del elenco en la serie de Antena 3 Luna, el misterio de Calenda.

Dentro de la música, lanzó su primer álbum en 2003, La chica de la habitación de al lado, en el cual destaca la canción Uno más uno son 7. En el cine ha formado parte del reparto de películas como Las trece rosas y de Balada triste de trompeta, del director Álex de la Iglesia.

Por último, en el teatro, dio vida a Hipólito en Fedra, del director José Carlos Plaza, o a Orestes en Electra, durante el Festival de Mérida de 2012.

Fran Perea durante un evento en Madrid | Gtres

Guillermo Barrientos

Guillermo Barrientos es un actor español que saltó a la fama por su participación en la serie SMS, sin miedo a soñar, de La Sexta. Sin embargo, también ha participado en series como El Barco, Velvet, Gran Hotel o Sueños de Libertad, todas ellas de Antena 3.

Además, ha participado en las películas Atropello, Los aires difíciles, Concursante y Secuestrados.

Guillermo Barrientos durante la premier de 'Sueños de Libertad', serie de Antena 3 | Getty Images

Elisabeth Reyes

Miss España en 2006 y modelo española para multitud de marcas, Elisabeth Reyes Villegas será la cuarta concursante de Pasapalabra de esta semana. Con 20 años abandonó sus estudios para presentarse al certamen de Miss Málaga, cuya victoria le llevó a competir por el cetro a nivel nacional.

Gracias a estos certámenes, ha modelado en desfiles por toda España, además de participar en programas como Mira quién baila, Splash! Famosos al agua y Expedición imposible.