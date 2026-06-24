¿Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra'?

El equipo azul y el equipo naranja dan la bienvenida en Pasapalabra a nuevos invitados famosos, que acompañarán a los concursantes en cada una de las pruebas desde el plató de Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra da la bienvenida a nuevos invitados famosos, pues sin ellos los concursantes no tendrían las risas aseguradas de cada programa.

Esta vez el plató de Roberto Leal se llena de rostros reconocidos de la comunicación, la comedia y la actuación. ¡Te contamos quiénes intentarán conseguir los máximos segundos para 'AlaZ'!

Goyo Jiménez

Este cómico es uno de los monologuistas más populares de España. Comenzó muy joven en el mundo del teatro, llegando a fundar su propia compañía con apenas 17 años. Se formó en Derecho y Arte Dramático, y desarrolló una carrera como actor, guionista, director y presentador, aunque alcanzó la fama gracias a sus monólogos de stand-up comedy en programas como El Club de la Comedia. Su mayor éxito llegó con espectáculos como Aiguantulivinamerica, donde compara con humor las diferencias entre la cultura española y la estadounidense. Además, ha participado en numerosas producciones de televisión, cine y teatro.

Goyo Jiménez | GTRES

Pastora Vega

Esta actriz y presentadora pertenece a una familia muy vinculada al mundo artístico, ya que es bisnieta de la legendaria bailaora Pastora Imperio. Aunque se licenció en Derecho, orientó pronto su carrera hacia la televisión y la interpretación, debutando en los años 80 con programas como Y sin embargo, te quiero y la serie Los pazos de Ulloa. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas producciones de cine, teatro y televisión, destacando películas como Amanece, que no es poco, Demasiado corazón —por la que fue nominada al Premio Goya— y series tan populares como Cuéntame cómo pasó, Velvet y El Ministerio del Tiempo.

Pastora Vega | GTRES

Màxim Huerta

Este periodista, escritor y presentador inició su carrera en la radio y la prensa local antes de dar el salto a la televisión, donde alcanzó gran popularidad rápidamente. Además, ha publicado numerosas novelas como La noche soñada, ganadora del Premio Primavera de Novela en 2014, y Adiós, pequeño, Premio Fernando Lara en 2022. En 2018 fue nombrado ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, aunque dimitió apenas una semana después.