Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Angy Fernández, Francisco Cacho, Natalia y Gabino Diego

Pasapalabra vuelve a renovar famosos invitados para los próximos tres programas y lo hace con Angy Fernández, Francisco Cacho, Natalia y Gabino Diego.

Como siempre, acompañarán a los concursantes del Equipo Azul y el Equipo Naranja a lo largo de las pruebas del programa, antes de luchar por hacerse con el gran premio.

Angy Fernández

Angy Fernández en una premier | Getty Images

En el Equipo Naranja, la cantante y actriz Angy Fernández (35 años) vuelve a Pasapalabra. Se dio a conocer al ser finalista en la primera edición de Factor X, pero también por su papel como Paula en Física o Química.

La cantante ha participado además en formatos como Tu cara me suena, siendo ganadora de la primera edición, y Splash! Famosos al agua. Además, fue la tercera finalista en el Benidorm Fest 2024, ha sido colaboradora en Zapeando, ha participado en películas como La llamada y series como Amar es para siempre y ha actuado en obras de teatro como Hoy no me puedo levantar.

Francisco Cacho

Francisco Cacho en el 20 aniversario de 'El Intermedio' | Gtres

Acompañando a Angye tenemos a Francisco Cacho (41 años), presentador meteorológico de laSexta Meteo. El profesional del tiempo está licenciado en Física y colabora paralelamente en programas como La Roca, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde o La Clave con la información meteorológica y científica.

Anteriormente, ha trabajado en Castilla y León Televisión, AEMET o El País. El presentador también ha ganado repercusión por su excelente forma física, siendo calificado por Men's Health como "el hombre del Tiempo más fuerte de España".

Natalia

Natalia en la presentación de un programa | Gtres

Natalia Rodríguez Gallego, conocida artísticamente como Natalia (43 años), pondrá la nota musical en el Equipo Azul en los próximos programas. La cantante se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo y lanzó éxitos como Vas a volverme loca.

Además, fue presentadora de programas como Megatrix y Gran Prix del verano y concursó en Splash! Famosos al agua.

Gabino Diego

Gabino Diego en la presentación de 'Torrente, Presidente' | Gtres

Para completar el Equipo Azul, tenemos a Gabino Diego (59 años), actor que obtuvo el premio Goya a Mejor interpretación masculina de reparto por la película ¡Ay, Carmela!.

Entre sus películas más exitosas se encuentran Amanece, que no es poco, Torrente, presidente, La noche más larga o El oro de Moscú. En televisión ha aparecido en series como Águila Roja y, en teatro, en obras como El apagón.