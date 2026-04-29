Todos los concursantes de 'La Caja Amarilla', el nuevo programa de Antena 3

Antena 3 comienza las grabaciones de un nuevo programa: La Caja Amarilla , la adaptación española de The Box . Manel Fuentes será el presentador de este reality que aún no tiene fecha de estreno .

Antena 3 inicia las grabaciones de La Caja Amarilla, adaptación de uno de los programas revelación de los últimos años: The Box. Se trata de un nuevo programa que une riesgo, aventura, estrategia y espectacularidad y en el que 12 famosos de la televisión, el deporte, la moda, la música o las redes sociales deberán enfrentarse a todo tipo de retos que desconocen previamente.

Este gran éxito internacional llega a España con Manel Fuentes como maestro de ceremonias y con un casting integrado por importantes celebridades que arrasan en sus respectivos ámbitos laborales y que, ahora, se enfrentarán a inesperados retos cuando salgan de sus icónicas cajas amarillas en cada una de las entregas del programa.

En cada entrega del programa, al abrirse las puertas, se encuentran en medio de un desafío inesperado que deben entender y resolver sin instrucciones previas, pistas ni contexto. Todos conviven en una base fija donde se forjan alianzas y rivalidades. Cada episodio presenta dos pruebas (una individual y otra grupal) y un duelo final. En cada entrega, el perdedor del duelo final abandona la competición. En el último episodio, cuatro concursantes se enfrentan en los últimos desafíos, y solo uno se llevará el premio de 50.000 euros.

Los concursantes de 'La Caja Amarilla'