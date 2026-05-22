Quién es Mar Lucas, la influencer que se volvió cantante y alzó la voz contra la violencia de género

A pesar de sus inicios como influencer y tiktoker, Mar Lucas se ha tomado muy en serio su carrera en la música, llegando a colaborar con artistas de gran nivel internacional como Juan Magán o India Martínez .

Mar Lucas es una reconocida influencer dentro de plataformas como TikTok e Instagram, acumulando millones de seguidores.

Sin embargo, desde hace unos años, su carrera se ha orientado también hacia el terreno de la música, llegando a trabajar con cantantes como Juan Magán o India Martínez.

Nacida el 9 de septiembre de 2002 (23 años) en la localidad barcelonesa de Sitges, Mar Lucas se ha labrado una carrera en ambos sectores, convirtiéndose además en un referente contra la violencia machista tras la relación de maltrato que experimentó con su expareja Naim Darrechi.

Sin embargo, y aunque aún sigue luchando porque se haga justicia, la cantante e influencer no ha dejado que esta experiencia la unda y ha seguido creciendo en la industria de la música, llegando a convertirse incluso en invitada en Tu Cara Me Suena.

Sus inicios como influencer

Mar Lucas comenzó su recorrido en las redes con apenas 13 años en Musical.ly (la app que después se convirtió en TikTok) y a los 18 años ya era completamente independiente económicamente.

Con el tiempo, logró hacerse un hueco en el mundillo de los influencers, acumulando 2,6 millones de seguidores en Instagram y 15 millones en TikTok. Principalmente, su contenido se ha centrado siempre en realizar trends virales, bailes lip sync (mover los labios con canciones) y lifestyle y moda.

Sin embargo, ahora que su carrera ha virado hacia la música, su contenido ha añadido una nueva dimensión.

El gran paso a la música

Su primer gran paso como cantante lo realizó en 2023, con 20 años, cuando publicó su single LA INOCENTE, que daría nombre a su disco publicado en 2024.

Y es que su despegue no podría haber sido más exitoso, pues, tras este primer tema, logró colaborar en Tú Sí con Kenia Os y Beéle, en Puerta del Sol con Juan Magán y Cali y el Dandee, en Sin Filtro con Lérica e India Martínez o en Lo Dejo Todo con Antonio José.

Pero la cosa no se quedó aquí, sino que en 2024 colaboró con artistas como Edurne en La Playlist, publicó su exitosa Rota (donde habla de su relación de maltrato) y en 2026 acaba de estrenar Sapoperro con Juan Magán.

Víctima de violencia de género

Aunque no existe una sentencia que haya avalado su testimonio, Mar Lucas no ha tenido miedo a defender su relato: su expareja Naim Darrechi la maltrató física y psicológicamente.

La cantante mantuvo una relación con el influencer entre 2019 y 2020, pero no sería hasta la publicación de Rota en 2024 que decidió contar el infierno que había vivido. Al principio, ella no quiso poner nombre al hombre del que hablaba, pero tras el revuelo en redes, habló, pero muchos no la creyeron. Es por eso que decidió presentar pruebas en la red social X.

Recientemente, el trauma de esta relación ha vuelto a resurgir, al igual que lo hizo en 2023 cuando la influencer Yeri Mua acusó a Naim de malos tratos. Mar Lucas ha querido volver a hablar de este tema, a raíz del paso de su expareja por un reality mexicano, en el cual sentía que se le estaba haciendo un lavado de imagen y ha tenido algunos comportamientos machistas.

En un reciente comunicado en redes, la cantante ha asegurado que no dejará este tema hasta que "esas cosas dejen de perseguirme y esa persona cumpla con las consecuencias que le corresponden, por mí y por todas".