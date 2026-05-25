Todos los looks de Shakira en el videoclip de 'Dai Dai', el himno del Mundial

El lanzamiento del himno del Mundial de fútbol Dai Dai ha sido bien recibido por los fans de Shakira, pero también por los fans del evento deportivo. Tanto es así que, a dos días de su lanzamiento, el videoclip ya acumula más de 15 millones de visualizaciones y un millón de me gusta en YouTube.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los seguidores de la colombiana ha sido la cantidad de looks que utiliza en la pieza audiovisual, cada cual más diferente al anterior.

Cada outfit presenta un diseño único realizado por diseñadores, tomando como base unos colores potentes que se graban en la retina del espectador.

En total, Shakira utiliza 5 looks diferentes, cada uno en un entorno distinto.

Todos los looks de Shakira en 'Dai Dai'

El primero que vemos es el blanco, el cual lleva mientras canta sobre una recreación digital del Ángel de la Independencia de México, un monumento de gran relevancia en el país. El vestido parece presentar algún tipo de pedrería o lentejuela brillante y finaliza en unas cuerdas que terminan de darle esa imagen etérea y pura como un ángel. Recordemos que Shakira ha actuado este año en el Zócalo de Ciudad de México, celebrando un concierto masivo.

Después, vemos un conjunto de estilo árabe/africano de color verde azulado, compuesto por dos piezas en gasa de seda, el cual se encuentra decorado con cuentas. Este set es creación del diseñador Usama Ishtay. Esta indumentaria la utiliza para bailar una coreografía junto a dos bailarinas y frente a un fondo que simula una aldea remota de África.

Otro vestuario que vemos es uno compuesto por un body azul, verde y amarillo con tiras cruzadas por el pecho y unos vaqueros rotos. Casualmente, estos colores son los mismos que los de la bandera de Brasil, país en el cual Shakira ha celebrado este año un concierto en Copacabana, y en el videoclip podemos verla junto a unos niños y bailarinas en un fondo que parece recordar a un barrio humilde del país.

En unas escenas en las que vemos a Shakira sobre la tierra como si fuera un ser colosal o una diosa, la vemos llevando un look en tonos rosados, con flecos brillantes, un cinturón con balones de fútbol y unos tacones que a la vez recuerdan a unas deportivas y unas botas.

Por último, tenemos el look amarillo que ya pudimos ver en el adelanto de Dai Dai. Según se ha reportado, se trata de un top diseñado por la marca Utopia y hecho en Colombia a partir de una camiseta de la Selección de Colombia; y unos pantalones estilo parachute elaborados por la firma Alien Earth Design.

Con todos estos looks, Shakira parece que ha querido representar todas las etapas por las que ha pasado este año, dando importancia a los países que le han dado momentos cúlmenes en su carrera: México, Brasil y su Colombia natal. A su vez, la presencia de África podría deberse a que el tema es una colaboración con el artista africano Rema, mientras que el hecho de que la veamos como un ser colosal sobre el mundo podría tratarse de una referencia a su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.