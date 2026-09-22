Quiénes son los invitados de 'Pasaplabra' hoy: así son Adriana Abenia, Daniel Grao y Daniel Diges

¿Qué sería de Pasapalabra sin sus grandes invitados? Esta vez el plató de Roberto Leal se llena de actores, comunicadores y cantantes. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra se vuelve a llenar de nuevos rostros reconocidos para acompañar a sus concursantes en cada una de las pruebas.

El plató de Roberto Leal recibe esta vez a personalidades de la actuación, la comunicación y la música. ¡Te contamos quiénes son!

Adriana Abenia

Esta presentadora, actriz y modelo saltó a la fama como azafata y después consolidó su carrera al frente de programas como Fama, ¡a bailar!, Tu cara me suena como concursante y Jugando con las estrellas, además de colaborar en espacios como Espejo Público. También ha trabajado como actriz en series y teatro.

Adriana Abenia | GETTY

Daniel Diges

Este cantante y actor comenzó su carrera en televisión con series como Nada es para siempre y Aquí no hay quien viva, pero alcanzó una gran popularidad al representar a España en Eurovisión 2010 con la canción Algo pequeñito. A lo largo de su carrera ha protagonizado musicales de gran éxito como Los Miserables, Mamma Mia!, We Will Rock You, La Bella y la Bestia y Kinky Boots.

Daniel Diges | antena3.com

Vanesa Romero

Esta actriz, modelo y presentadora se dio a conocer en Aquí no hay quien viva. Antes de consolidarse como actriz desarrolló una carrera como modelo, llegando a ser nombrada Miss Alicante y participando en certámenes de belleza nacionales, y también trabajó como presentadora en televisión.

Vanesa Romero | Gtres

Daniel Grao

Este actor ha protagonizado series como Águila Roja, Perdida, La unidad, HIT y Mano de hierro, además de participar en películas como Julieta de Pedro Almodóvar y Palmeras en la nieve. A lo largo de su carrera ha alternado papeles protagonistas y de reparto en cine, televisión y teatro.