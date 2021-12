La razón por la que George Clooney ha rechazado 35 millones de dólares por trabajar un día

Las últimas declaraciones de George Clooney no han pasado desapercibidas para nadie: el actor ha admitido que llegó a rechazar una oferta de trabajo en la que le ofrecían 35 millones de dólares.

La oferta no tenía truco, desde luego, y de hecho solo exigía una jornada de rodaje. Sin embargo, el actor, tras sopesarlo, optó por declinar este trabajo, pues, tal y como ha confesado ahora, realmente "no valía la pena".

Lo ha explicado en una entrevista con The Guardian, donde el actor aseguró que tiene "suficiente dinero" como para vivir sin trabajar para siempre. Así, Clooney se ha vuelto muy selectivo con los proyectos en los que se involucra realmente y, en los últimos años, su gran filmografía ha visto cómo los títulos que se añadían a ella han ido mermando en número.

Centrado en su familia

A sus recién cumplidos 60 años, las prioridades del intérprete de Oceans' Eleven han cambiado drásticamente. De hecho, el actor ha reducido significativamente sus papeles como actor desde que contrajo matrimonio en 2014 con la abogada Amal Clooney y aún más desde el nacimiento de sus dos hijos mellizos en 2017.

“Bueno, sí. Me ofrecieron 35 millones de dólares por trabajar durante un día en un anuncio para una aerolínea, pero hablé con Amal sobre ello y ambos decidimos que no valía la pena”, ha reiterado el actor.

Por esto mismo, el actor ha decidido frenar su ritmo de vida, disfrutar del tiempo junto a su familia y solo trabajar en aquellos proyectos que de verdad le apasionen: “Tuve esta discusión con Amal el otro día porque he llegado a los 60. Mira, tenemos que replantearnos cómo estamos llevando nuestras vidas”, explicó en el podcast WTF with Marc Maron.

Amal y George Clooney // GTRES

Aunque se siente "sano", el actor es consciente de que hay otras prioridades en la vida: “Estamos trabajando mucho, ambos. Ella está trabajando una barbaridad. Tal y como digo, eso no quiere decir que no hacemos un trabajo porque tenemos otro que hacer. Si no tienes trabajo, estás muerto. También tenemos que asegurarnos de que no pasamos demasiado tiempo delante del ordenador o yendo a las localizaciones”.

No hay proyectos que le ilusionen

Sin embargo, el amor por su familia no es la única razón por la que Clooney ha tenido menos apariciones en la gran pantalla. Pocos son los proyectos que realmente ilusionan todavía al actor, que cuenta con una larga carrera en la industria cinematográfica.

“En general, ya no hay tan buenos papeles. Y, la verdad, no necesito actuar”, recordaba el actor, que amansa una buena fortuna y que ha consensuado esta drástica decisión con su esposa.

“Mi mujer y yo tuvimos esta conversación cuando cumplí 60 el verano pasado. Le dije ‘Aún puedo moverme bastante bien y los dos amamos lo que hacemos. Pero tenemos que asegurarnos de que no llenamos nuestras agendas de forma absurda’. Esto es así para asegurarnos de que vivimos nuestras vidas”, señalaba Clooney.