Los requisitos que impone Cristina Pedroche para presentar las campanadas de Antena 3

Se acerca el 31 de diciembre, la fecha en la que todos fijamos la vista en la pantalla de la televisión para marcar los últimos 12 segundos del año a ritmo de uvas. Con ella, llega también uno de los momentos de mayor expectación en la televisión española: el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de Antena 3, convertido en espectáculo debido la eterna polémica en torno a su estilismo, se ponga lo que se ponga.

La colaboradora presentará por décimo año las uvas y este mismo mes, la también modelo se pasaba por el programa de Joaquín Sánchez, El novato, para charlar sobre su nueva vida como madre, el comienzo de la locura que ha supuesto en su carrera profesional la presentación de las campanadas y la vida en general.

Así, la mujer del mejor chef del mundo, Daviz Muñoz, daba un pequeño anuncio sobre lo que podremos esperar de ella este año: "Todo va en función de la vida". "¿Cuando te ofrecieron las campanadas, lo viste claro desde el principio?", pregunta el exfutbolista del Real Betis Balompié. "A ver, dar las campanadas de siempre es como: ¿qué guay, no? Despedirse el año con todos los españoles. Es lo más, todo el mundo está viendo la televisión en ese momento", introduce ella.

"Yo estaba en Zapeando y me llamaron diciéndome: 'vas a dar las campanadas este año, ¿te apetecería? Ya estábamos a finales de octubre, y digo madre mía y qué me pongo...". La presentadora contestó con dos condicionantes: "Tengo dos condiciones que necesito que me respetéis: la primera es que me pongo lo que me apetezca, porque yo con esos vestidos así clásicos, largos, yo no me veo...", comienza. "Y la otra condición era que yo quería correr la [carrera] San Silvestre, porque a mí me gusta correr", confiesa.

Cuando piensa en aquel primer año como conductora del programa especial del año, Pedroche se ve muy "inocente", porque recuerda que pensaba que no lo vería nadie. Pero cuando salió, vio el trending topic y "que se había liado parda". Llegó la llamada para ofrecerle repetir experiencia, esta vez ya en Antena 3, y se dijo: "Si no les han gustado las transparencias, pues dos tazas. Porque a mí nadie me puede decir lo que puedo o no puedo hacer", argumenta.

Veremos con qué nos sorprende esta vez la presentadora más de moda del momento. ¡Qué ganas!