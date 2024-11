Rosalía triunfa en televisión: 'Pasapalabra' y 'La Voz' usan su música en la misma semana

Desde que Rosalía sorprendió al mundo con su propuesta artística en El mal querer (2018), la artista catalana se ha posicionado como el rostro español más prestigioso en la música a nivel internacional por su carisma, su innovación sonora o la versatilidad de su voz.

Todo ello ha provocado que su nombre no le suene extraño a nadie en España, donde su presencia perdura a pesar de no estrenar música o de no estar en primera línea mediática. Así lo han demostrado esta semana tanto Pasapalabra como La Voz, donde la música de Rosalía ha sonado con fuerza en televisión, protagonizando dos momentos clave en ambos programas gracias a diferentes canciones de su discografía.

Rosalía en 'Pasapalabra'

En el programa del miércoles 20 de noviembre del concurso liderado por Roberto Leal, Rosalía ha sido la protagonista indiscutible de una de las pruebas iniciales para el equipo azul, formado por Juan Peña, Candela Serrat y Rosa, la concursante.

El reto en Palabras Cruzadas era fácil, a priori: completar algunos versos de canciones de Rosalía (no de la escritora Rosalía de Castro, sino de la cantante, como ha señalado entre risas el propio presentador). Sin embargo, la cosa se ha puesto complicada, y el equipo ha terminado sin acertar dos versos.

Entre otras, han aparecido mencionadas las letras de Con altura, La fama, Pienso en tu mirá, Bizcochito o Chicken Teriyaki, y precisamente esta última ha sido objeto de todas las risas. A la hora de completar el verso "Chicken Teriyaki, tu gata quiere...", Juan Peña ha hecho caso omiso a las opciones y ha respondido: "Comer".

Rosalía y 'Sakura' en 'La Voz'

En la misma semana, el viernes 22 de noviembre, Rosalía ha vuelto a sonar en Antena 3, esta vez en La Voz con Sakura.

Los concursantes Pablo Galiñanes y Rocío Torío se han enfrentado sobre el escenario del programa para defender sus respectivos temas: El sitio de mi recreo de Antonio Vega y Sakura de Rosalía, respectivamente.

La integrante del equipo de Luis Fonsi ha defendido el tema de la catalana con excelencia, provocando que Malú rompiera a llorar, que su coach se pusiera de pie encima del sillón, que Antonio Orozco se quedara alucinado y que Pablo López se quedara mirando con la boca abierta.

"A veces tenemos el don de poder transmitir todo lo que hay dentro de nosotros", ha destacado Malú sobre la actuación de Rocío Torío.

Ahora, solo falta que Rosalía lance su nuevo álbum de estudio para que vuelva a triunfar en televisión, esta vez con ella en carne y hueso.