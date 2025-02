Sabrina Carpenter brilla con luz propia en el especial del 50º aniversario de SNL

El programa Saturday Night Live acaba de celebrar sus 50 años de emisión en la televisión estadounidense y, para conmemorar tan destacada fecha, ha llevado a cabo un episodio especial en el que han sido invitados algunos de los humoristas más destacados del show, actores y artistas que han pasado por el Estudio 8H del Rockefeller Center de Nueva York.

Sin embargo, ha habido una estrella que ha acaparado las miradas por encima de todos: Sabrina Carpenter. La joven ha sido la encargada de abrir SNL50 de la mano del icónico Paul Simon (de Simon y Garfunkel) al ritmo de Homeward Bound, una canción que el propio Simon ya cantó en la segunda temporada de SNL (1976) junto a George Harrison.

Una interpretación que demuestra que cuando dos grandes artistas se unen da igual la edad o los estilos, a pesar de que, como ha comentado entre risas la de Pensilvania ni ella ni sus padres hubiesen nacido aún.

Un inicio de programa que ha supuesto la mejor previa para dar rienda suelta al humor con las escenas, donde Sabrina Carpenter también ha participado de forma excepcional. Ella ha sido la estrella invitada al sketch de Domingo, interpretado por Marcello Hernández, un número estrenado el pasado mes de octubre y que ya se ha aupado como uno de los favoritos de la audiencia.

En esta ocasión, el sketch ha estado ambientado en la renovación de votos de boda de Kelsey (Chloe Fineman) y Matt (Andrew Dismukes), personajes que ya habían aparecido casándose en episodios anteriores, con la autora de Please please please interpretando a Sophie y siendo encargada de poner música a la celebración de una forma muy particular.

En primer lugar, Sabrina Carpenter ha aprovechado la ocasión para ajustar cuentas humorísticas con Ariana Grande, que fue la encargada de cantar en la boda oficial de Kelsey y Matt parodiando Espresso, haciendo suya Defying Gravity, uno de los mayores éxitos de Grande.

También ha habido tiempo para meterse en la piel de Taylor Swift para interpretar You belong with me, aunque confesando los deseos más íntimos de la novia en su propia renovación de votos.

Un skecht que, además, también ha contado con cameos ilustres como el de Pedro Pascal interpretando a Ronaldo, un amigo especial del novio, y Bad Bunny como los hermanos de Domingo.