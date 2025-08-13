Qué se sabe sobre 'Camp Rock 3': la posible ausencia de Demi Lovato y qué ha dicho Joe Jonas

El pasado 11 de agosto, el espectáculo Jonas20: Greetings from your Hometown Tour devolvió por unos minutos a la infancia a los asistentes del MetLife Stadium. Aclamado por el público, Joe Jonas presentó a su expareja Demi Lovato y conquistaron al públicocantando This Is Me y Wouldn’t Change a Thing, dos de los grandes hits que nos dejó la saga que cautivó a toda una generación. Primero lo hicieron en 2008 y, seguidamente, el éxito se repitió en 2010 con la secuela Camp Rock 2: The Final Jam.

Cumpliéndose casi diez años desde que los hermanos no cantaban con Lovato sobre un escenario, los fans no tardaron en incendiar las redes momentos después. Demi se convirtió en lo más buscado de toda la plataforma de X (antes Twitter), y es que, aunque ya se había difundido que se habían vuelto a seguir en Instagram, lo que pocos se esperaban era una sorpresa de tan alto calibre.

El reencuentro no acaba aquí… En una entrevista para Hot Ones, Joe Jonas reveló, en lo que parecía un accidente de lo más planeado, que en sus notas pendientes se encontraba, ni más ni menos, que: "Leer Camp Rock 3".

El papel de Demi Lovato

Aún Demi Lovato no se ha posicionado al respecto, ya que en el canal de Chicks in the Office no reveló ninguna información cuando le preguntaron al respecto: "Sé a qué te refieres y no voy a decir nada". ¿Podría ser porque se encuentra fuera del elenco? Esa posibilidad ha generado numerosas reacciones en redes sociales: "Si ella no va a estar, que no la hagan", comenta @LamborghiniGH_ en X.

Fuentes de TMZ afirman que Lovato no está incluida en el guion, pero recalcan que su actuación conjunta en el concierto podría cambiar los planes de producción.

¿Joe Jonas cambia de opinión?

Los que han seguido la trayectoria de la banda desde Disney se han visto sorprendidos por esta noticia. En 2020, Joe Jonas dijo: "Aunque amamos la música de Disney y la seguimos tocando, siento que sería raro vernos en una película de Disney". Estas palabras llegaron después de que el entrevistador les preguntara por una tercera parte de Camp Rock. En tal caso, el hermano mayor de los Jonas Brothers recalcó que harían un skecth.