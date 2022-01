Las siete revelaciones más impactantes de 'Harry Potter: regreso a Hogwarts'

El 1 de enero de 2022 fue un día repleto de emociones fuertes para los fans de Harry Potter. Fue el día del estreno de Regreso a Hogwarts, el especial lanzado con motivo del 20º aniversario de la primera película de la saga del joven mago.

Harry, Ron, Hermione y los demás se reunieron en un especial preparado por HBO Max y que estuvo lleno de revelaciones. Porque ocho películas y 10 años de rodaje dieron para mucho. Estas son las sorpresas que tenía escondidas Harry Potter: regreso a Hogwarts.

No fue fácil encontrar a los protagonistas

Uno de los temas más comentados en Harry Potter: regreso a Hogwarts fue la dificultad de sus creadores para encontrar a los actores que darían vida a los personajes principales. Fichar a Emma Watson para interpretar a Hermione o a Rupert Grint para ser Ron fue relativamente sencillos. Sin embargo, el casting para el personaje de Harry Potter fue bastante complejo. Cuando vieron en Daniel Radcliffe el niño ideal para interpretarlo, se encontraron con un gran muro: sus padres. Por ello, tuvieron que convencer antes a su familia, que rechazaba la idea de que Radcliffe estuviera en la saga, pues pensaban que irrumpiría demasiado su vida.

Daniel Radcliffe tuvo un 'crush' con Helena Boham Carter

Helena Boham Carter interpretó a un personaje icónico dentro de la saga: Bellatrix Lestrange. Y fuera de las cámaras fue también un personaje clave para uno de sus compañeros. Daniel Radcliffe tuvo un crush con la actriz. Según ha explicado el artista, a diferencia de muchos de los intérpretes que iban llegando a la saga a lo largo de las primeras películas, Helena no les trataba como a niños a pesar de estar en plena adolescencia. Eso fue lo que le enamoró. ¿Y qué hizo? Decírselo en una carta al terminar la serie: ojalá haber nacido 10 años antes...

El 'crush' de Emma Watson con Tom Felton

El protagonista de Harry Potter no fue el único actor que, entre grabación y grabación, se enamoró de un compañero. También la famosa actriz Emma Watson tuvo un crush con Tom Felton, su ahora ovio, mientras trabajan en el rodaje de las películas. Todos nos preguntamos si de esta primera chispa surgió un primer romance. Ellos dicen que fue un enamoramiento pasajero, pero quién sabe.

Mike Newell, director de 'Harry Potter y el cáliz de fuego', se rompió una costilla durante el rodaje

¿Cómo se rompió una costilla el director Mike Newell mientras los intérpretes actuaban? Pues haciendo una simple representación. El cineasta les mostraba a Oliver y James Phelps, que interpretaron a Fred y George Weasley, cómo luchar para una escena cuando se lesionó. “Yo era un caballero rechoncho de 60 años en esa etapa, y realmente no debería haberlo hecho”, cuenta entre risas en el reencuentro.

Emma Watson, a punto de abandonar su papel como Hermionie

Durante el rodaje de La Orden del Fénix en 2007, Emma Watson se sintió más sola que nunca. Esta fue la razón que le llevó a plantearse seriamente abandonar los rodajes y dejar de participar en la saga de Harry Potter. "No lo hice porque los fans eran todo lo que necesitábamos en ese momento. Pero me sentía bastante sola, pensaba que la fama y toda la atención mediática no terminarían nunca", confiesa la artista.

Desaparecen cosas del set de rodaje. ¿Quién es el culpable?

Durante el reencuentro en Harry Potter: regreso a Hogwarts, hubo una confesión que no ha pasado desapercibida, ni para los compañeros de trabajo ni para la audiencia y fans de las entregas. Helena Bonham le preguntó a Tom Felton si había robado algo del set porque ella se había “llevado bastantes cosas”. Por su parte, Tom confesó que quiso llevarse su varita pero que estaba seguro de que ya la “habría perdido a estas alturas de la vida”.

El secreto que guardó Alan Rickman

A pesar de que no todos los libros habían sido publicados, Gary Oldman les dijo a los productores que deseaba conocer todos los secretos que se escondían tras los giros que daban las series y los libros de Harry Potter. Ahora, uno de los productores ha revelado que el actor que dio vida a Snape, el fallecido Alan Rickman, se acercó a J.K. Rowling para saber cómo terminaría la historia y ella se lo contó. Un secreto hasta ahora muy bien guardado.