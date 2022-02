Silvia Abril: cómo empezó en televisión y su amistad con Eva Soriano y Concha Velasco, madrina de su boda con Buenafuente

Silvia Abril es una de las artistas más polifacéticas de la radio y la televisión. Quizá no lo hubiese sido si hubiera continuado los estudios que comenzó en Derecho, pero rápidamente quiso cambiar su rumbo y comenzar a formarse en el mundo de la interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona.

Se subió a las tablas de varios teatros y poco después, en 2003, llegaría el programa que serviría de trampolín para sucesivos proyectos. Homo Zapping, que se dedicaba a parodiar con divertidos sketches otros formatos televisivos, también fue cuna de otros personajes como José Corbacho o Paco León.

A partir de ahí, el rostro de Silvia Abril comenzó a hacerse familiar para los espectadores. Andreu Buenafuente la fichó para su programa en Antena 3, donde Abril llevaba al extremo a uno de sus personajes más queridos, la niña de Schrek.

Cómo se enamoraron Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Fue en el año 2006 cuando la humorista se unía como colaboradora en el programa de Buenafuente en Antena 3.

La niña de Schrek, un personaje aniñado, histriónico y bastante cochino que Silvia Abril interpretaba, se convirtió en una sensación, y no solo para el espectador. El propio presentador cayó rendido entre risas y carcajadas.

"Sí, me enamoré de ella. Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando… y le dije: ‘nos deberíamos dar un beso ya’. Y en ese momento empezamos a salir", contó Buenafuente en Còmics Show, el programa de Àngel Llàcer para TV3.

En el año 2012, después de seis como pareja, nacía su hija Joana, que ahora tiene 10 años. En 2017 celebraron su boda civil, un enlace oficiado por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Aunque el matrimonio tiene su residencia afincada en Barcelona, Madrid se ha convertido en un segundo hogar para la pareja por motivos laborales.

Joana, la hija de Buenafuente, sustituye a su madre con La Niña de Schrek

El pasado mes de diciembre Late Motiv echaba el cierre después de siete temporadas y el programa tenía una sorpresa preparada. Silvia Abril no podía acudir al último programa por estar confinada por covid y fue su hija Joana la que se metió en el papel que tantas veces había hecho su madre para poner el broche de oro al programa de su padre.

"La mamá está confinada y es el ultimo programa, y esto no se va a terminar así. Así que yo vengo aquí a sustituir a mamá", dijo la pequeña Joana, de diez años, con un desparpajo que enterneció a todos los espectadores.

Por qué Concha Velasco es para Silvia una segunda madre

Concha Velasco fue una de las invitadas a la boda en 2017 de la pareja. Su relación se volvió muchísimo más estrecha cuando Concha Velasco reveló en un programa que fue Buenafuente el que desbarató, sin saberlo, un intento de suicidio de la actriz.

"No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor", contó en Lazos de Sangre antes de explicar que gracias a un monólogo de Buenafuente que estaban emitiendo por la televisión en ese momento empezó a reírse. "Lo eché todo y llamé al médico del hotel que me dijo: 'Bueno, se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente'", contó.

Así, desde que el matrimonio se enteró de esta experiencia, se han convertido en grandes amigos de la actriz.

Una amistad con Eva Soriano

Lo que el mundo del humor ha unido que no lo separe nadie. Eva Soriano y Silvia Abril han coincidido en varios proyectos juntas y su gran sintonía y conexión es evidente.

Además, a las dos se les dan a las mil maravillas las imitaciones. Silvia Abril fue uno de los baluartes cómicos de la cuarta temporada de Tu cara me suena. De entre todas sus actuaciones, su interpretación de Ylenia y su Pégate causó mucha sensación.