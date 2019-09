Susanna Griso desvela los problemas que tuvo para adoptar: "Me dijeron que ni me lo planteara"

La noticia del menor de 16 años que arrojó a su hijo, un bebé recién nacido, al río Besòs en la localidad de Sant Adrià (Barcelona), ha dejado conmocionados a los colaboradores de Espejo Público y Susanna Griso, ha lamentado los hechos.

La presentadora ha querido recordar las trabas que le pusieron cuando se planteó la adopción nacional teniendo ya dos hijos biológicos. "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional", aclaraba la periodista.

"Hay lista de espera de años para adopciones nacionales", decía, para luego añadir: "habiendo tantos padres deseosos esperando a un niño al que le van a dar un futuro, estas noticias....", lamentaba.