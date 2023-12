Sydney Sweeney teme volver al rodaje de 'Euphoria' tras la muerte de Angus Cloud

La nueva temporada de Euphoria se estrena en 2025, y en breve comenzarán los rodajes para volver a dar vida a sus emblemáticos personajes, pero Fez, interpretado por Angus Cloud no estará entre ellos. La actriz Sydney Sweeney no sabe como afrontará su pérdida en el set de grabación.

La muerte de Angus Cloud fue un triste suceso que pilló a todo el mundo desprevenido. El actor, de x años, falleció en su domicilio el pasado mes de x

Cloud estaba lidiando con problemas de salud mental tras el fallecimiento de su padre, con el que estaba muy unido, tan solo una semana antes de su propia muerte.

Pese a que los rumores de que podía haberse quitado la vida comenzaron a circular por los medios y las redes sociales, su madre fue muy clara al respecto y señaló que tenía planes de futuro, y finalmente la autopsia determinó que había sido una muerte por sobredosis accidental.

Sus compañeros de Euphoria sufrieron mucho su pérdida, entre ellos Zendaya, que le dedicó unas emotivas palabras: "No creo que un espíritu como el suyo pueda definirse. Era una de las personas más únicas y de corazón más puro que he conocido. Espero que sepa lo amado que es, lo mucho que Lo extraño y cuánto mejor es el mundo por haber sentido su brillo".

Sydney Sweeney, otra de las actrices de la serie, ha desvelado en una entrevista con la revista Glamour que, pese a que tiene ganas de volver a interpretar a su personaje Cassie, teme volver al set de rodaje tras la muerte de Angus, pues no sabe cómo va a sentirse allí con tras su ausencia.

"Mis compañeros y yo no parábamos de llorar por teléfono porque fue un shock. No creo que lo sienta realmente hasta que estemos rodando y no vea a Angus en el plató", ha expresado.

"Al menos cuando estamos rodando, todos nos miramos y nos apoyamos, pero de una forma distinta a cuando estamos en lugares del mundo muy separados. Es muy interesante cuando alguien fallece en nuestro sector, porque sigue vivo de muchas formas", ha añadido.

Pero tal vez su vuelta al set pueda ser una cura y vía de escape para ella, como lo ha sido anteriormente: "Cassie es, sin duda, lo más cercano a mí que he interpretado, sobre todo en la primera temporada y significa mucho para mí. Pero es casi como una terapia donde puedo desahogarme, tanto que, cuando vuelvo a casa, me siento libre".