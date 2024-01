C. Tangana habla de Rosalía y reconoce su éxito: "No estamos al mismo nivel"

Pucho ha sido el protagonista del primer episodio de la nueva temporada de Lo de Évole, una charla en la que ha hecho autocrítica, ha reflexionado sobre los peligros de la fama y la atención excesiva y, cómo no, ha mencionado a Rosalía.

C. Tangana se refería a ella tras las preguntas de Évole, que no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntar acerca de su pasada relación con la de Sant Steve de ses Rovires y las referencias a ella que Tangana ha incluido en sus canciones.

Concretamente, le preguntó por la pareja de críos que sale al inicio del videoclip del tema Tú me Dejaste de Querer, con La Húngara y Niño de Elche, dos chavales que comparten música en un banco. Ambos tienen una estética muy representativa, él con un conjunto blanco y ella con un semi tupé y un eyeliner bien marcado en los ojos. "No son nadie en la vida real", respondía antes de señalar que no era una alusión directa. "Nunca he estado con Rosalía en un banco de Madrid, de un parque. Bueno, en alguno sí he estado, pero no he estado en esa actitud que están ellos, compartiendo música en el móvil".

Tangana tocó el tema educado y afable, pero recordando que hace un tiempo "todo" giraba en torno a su relación con Rosalía y la prensa solo se centraba en preguntas sobre esto. Évole descató la "casualidad cósmica" de que dos artistas tan potentes en la música española hubiesen coincidido en un momento "embrionario" de sus carreras y Antón le dio la razón. "Es bonito", aseguró antes de reconocer que el éxito de la catalana ha traspasado más fronteras que la suya. "Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", decía. "Pero sí, es fuerte", agregó.

Évole indagó en la posibilidad de que grabasen de nuevo un tema juntos. "El otro día me lo dijo Rafa Arcaute, me lo dijo, hace nada, en unos estudios en Madrid. Todo puede pasar en la vida".

C. Tangana y Rosalía han grabado dos temas juntos, Antes de Morirme y Persiguiéndonos, además de que el madrileño figura en los créditos de ocho de los once temas de El Mal Querer.