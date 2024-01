C. Tangana aclara su polémica en 'Operación Triunfo 2018' y es tajante al hablar sobre el programa: "Una pequeña trampa"

"Hasta luego, Mari Carmen". Fueron las palabras que usó Roberto Leal para despedir a C. Tangana tras su actuación en Operación Triunfo 2018.

El madrileño acudió al talent musical junto al Niño de Elche para presentar su canción Un Veneno y, tras cantarla, abandonó el escenario sin pasar por el sillón de invitados. Una gesto que no fue bien recibido por los seguidores del programa, que llenaron Twitter de críticas y ataques al cantante por haber acudido al programa a liarla.

Los titulares del día siguiente se refirieron al polémico desplante de C. Tangana a Roberto Leal y la idea cobró fuerza al empezar a circular en redes una imagen del cantante riéndose de la situación en el camerino de OT.

Sin embargo, su paso por Operación Triunfo no fue exactamente como lo recordamos y así lo ha contado en su reciente entrevista con Jordi Évole en el primer programa de la temporada de Lo de Évole.

— "¿Por qué fue tan polémico aquello?", le preguntó el presentador.

— "Ellos lo buscaron, porque yo les dije: ‘Voy, hago la actuación y me voy", respondió el cantante, que reconoció que nunca ha comulgado con el espíritu del programa.

"La canción habla del ‘veneno que llevo dentro’. Un programa como Operación Triunfo es una pequeña trampa para ese veneno. Para mí, la obra no era solo la canción, sino presentar esa canción con esa letra en OT, siendo yo en ese momento un rapero", añadió el intérprete que compartió su amplia opinión sobre el programa cuando Évole le preguntó si interpretaba que alguien que va a OT puede tener esa ambición.

"Yo creo que una persona que va a Operación Triunfo, que no se llama Operación Cante ni Operación Música, creo que va sobre el éxito, no va sobre la música, el arte o el artista", respondió tajante.

El intérprete fue claro pero no quitó méritos a artistas que han salido de ese formato: "Eso no quiere decir que David Bisbal no sea un artista como la copa de un pino, pero el formato del programa… Y yo tenía la oportunidad como artista de decir algo sobre ese formato y eso es lo que yo quería".

Tinet Rubira, contra los críticos de OT

Las declaraciones de C. Tangana se emiten unos días después de que artistas como Iván Ferreiro mostrasen una opinión similar al ser preguntados por Operación Triunfo, a los que Tinet Rubira, director de Gestmusic, respondió tajante en X.

" Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de Operación Triunfo, pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de tv. No jugamos tu liga", dijo refiriéndose a estos comentarios.

La letra de 'Un Veneno' de C. Tangana

Esta ambición desmedida

Por las mujeres, la pasta y los focos

Me está quitando la vida

Muy poquito a poquito a poco

Me han preguntao' la prensa

'Puchito ¿cuál e' la maña?'

Sin cantar ni afinar

Mmmm

Pa' que me escuche to'a España

Es un veneno que llevo dentro

En la sangre metido

Que va a hacer que me mate

Sin que me hayas siquiera querido

Lo hice por, eso es, lo hice por ti

¿Cómo e'?, lo hice por ti

Lo hice por ti, mami, lo hice por ti

Vamonos, vamonos, lo hice por ti

Pa' que me mires, lo hice por ti

Pa' que me quieras, lo hice por ti

Yo he nacido bohemio

Pero tu amor me ha cambiado

Y ahora quiero triunfar y ganar

Y salir en la tele y la radio (ey)

Es un veneno cruel y violento

Que estáis alimentando

Que va a hacer que me mate

Mientras todos seguis ahí mirando

Lo hice por ti (¿Cómo e'?)

Lo hice por ti (Eso es)

Lo hice por ti (Por ti mi amor, por ti)

Lo hice por ti (Pa' que me mires)

Lo hice por ti, lo hice por ti

Lo hice por ti

Aún recuerdo al chaval hambriento

Que no invitabais al baile

Antes cuando era inocente, antes

Pero antes yo no era nadie

Y ahora to'el día metido en farra

Escapando pa'lante

Intentando olvidarte

Toreando recuerdos que arden

Es un veneno que llevo dentro

En la sangre metido

Que va a hacer que me mate

Sin que me hayas siquiera querido

Es un veneno que llevo dentro

En la sangre metido

Que va a hacer que me mate

Sin que me hayas siquiera querido

Lo hice por ti, lo hice por ti (Eso es)

Lo hice por ti, lo hice por ti (Por ti nama')

Lo hice por ti, lo hice por ti

Lo hice por ti, lo hice por ti (Pa' que me quieras)

Lo hice por ti, lo hice por ti (Lo hice por ti, bebé)

Lo hice por ti, lo hice por ti (Por ti nama')

Lo hice por ti