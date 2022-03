Taylor Swift formará parte de la banda sonora de una nueva película

Taylor Swift se pasa al mundo de las bandas sonoras de cine, que acaba de anunciar su participación en una película que se estrenará este año. La cantante ha hecho el anuncio a través de sus redes compartiendo el tráiler de esa película, que se llama Where The Crawdads Sing, La chica salvaje en España, y se estrenará en julio.

En la publicación, Taylor Swift confiesa que tan pronto supo que había una película en proceso protagonizada por la increíble Daisy Edgar-Jones y producida por la brillante Reese Witherspoon, supo que quería ser parte de ella desde el lado musical.

'La chica salvaje'

La adaptación cinematográfica de la novela de Delia Owens será protagonizada por la actriz nominada al Globo de Oro, Daisy Edgar-Jones, y se estrenará el 19 de agosto. La historia cuenta las andanzas de Kya, una joven que ha puesto patas arriba la vida de una localidad de Carolina del Norte. La muchacha siempre ha sido señalada por su manera de vivir, alejada en las marismas, en la naturaleza.

La novela fue publicada el 14 de agosto de 2018 y, desde entonces, ha contado con el apoyo del público y la crítica especializada. A los mandos de la peli está Olivia Newman, una directora que proviene del mundo de las series, donde ha estado detrás de capítulos de productos como Chigaco Fire y FBI.

Sobre el libro, Taylor ha dicho: "Es un libro en el que me perdí por completo cuando lo leí hace años". Habrá que seguir de cerca a la cantante y a Carolina, el título que ha escogido Taylor para ponerle su toque a la banda sonora de la película. “Quería crear algo inquietante y etéreo que coincidiera con esta fascinante historia. Lo escucharás completo pronto, ¡pero por ahora echa un vistazo al tráiler de Where the Crawdads Sing”.