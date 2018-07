ANTENA 3 | TU CARA ME SUENA

¿Recordáis el éxito 'Can't remember to forget you' de Shakira y Rihanna? Ahora La Terremoto de Alcorcón y Silvia Abril se meten en la piel de las sensuales cantantes para liarla pardísima sobre una cama. ¿Rihanna le ha dicho "aparta, gorda" a Shakira? ¡Estas dos están como un cencerro!