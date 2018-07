El atractivo adolescente que era el actor Jordi Sánchez

El actor Jordi Sánchez nos ha sorprendido con su imagen como adolescente. Acostumbrados a verlo como un hombre adulto, primero en la exitosa serie de la televisión catalana “ Plats bruts ”, pero más tarde en “ El Comisario ” de Antena 3 , en “Aquí no hay quién viva”, o recientemente en “La que se avecina”, el Jordi Sánchez de ahora poco o nada tiene que ver el joven apuesto que fue durante su adolescencia.

Durante una entrevista en televisión, fueron muchos los que en redes sociales no daban crédito a las imágenes del actor cuando era adolescente. No queremos decir con esto que el pobre Jordi Sánchez no sea un hombre… interesante, lo que está claro es que de joven ¡era todo un rompecorazones!

Las fotos eran de cuando, Jordi, estudiante de enfermería, comenzaba en el mundo de la interpretación. Y claro, esas imágenes reveladoras coparon las redes sociales. Y a ti, ¿qué te parece? ¿El que tuvo, retuvo?